Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Poikkeusolot päättyvät, kun mahdollista – On korkea aika palata normaaliaikaan lain näkökulmasta

Koronaviruksen aiheuttamat poikkeusolot päättyvät, kun niitä ei tarvita. Valmiuslain perusteella on tehty valtavan suuria muutoksia suomalaiseen yhteiskuntaan ja kansalaisten elämään. Hallitus neuvotteli aiemmin viikolla koronaviruksen vastaisten toimien jatkosta. Neuvottelut jatkuvat maanantaina.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan kesäkuun puolivälissä nähdään rajoitusten purkamisen vaikutus epidemiaan. Tulevaisuudesta on tarkoitus selviytyä muuttamalla tavallisia lakeja, mikä sekin on mahdollista.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti on muistuttanut, että valmiuslaki on aina viimeinen keino. Tavallisessa laissa ja valmiuslaissa on muun muassa se ero, että tavallinen laki ei puutu kansalaisten perusoikeuksiin kuten järeämpi vaihtoehto. Myös eduskunnan asema on toisenlainen.

Pietarsaarelainen oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) arvioi loppuviikolla Keskipohjanmaassa, että poikkeusoloja ohjaavan valmiuslain käyttämisestä on päästävä eroon niin pian kuin mahdollista. Hän toivoo, että valtioneuvosto on valmis päättämään valmiuslain toimivaltuuksien käytön lopettamisesta vielä tässä kuussa. Henriksson viittaa nimenomaan tautitilanteeseen, mikä ratkaisee asian.

Valmiuslailla on lisätty valtioneuvoston määräysvaltaa. Sen nojalla muun muassa terveysviranomaisille annettiin mahdollisuus poiketa henkilökunnan lomiin liittyvästä lainsäädännöstä ja työehtosopimuksista. Sitä vastoin monet muut poikkeusolojen määräaikaiset toimet on säädetty tavanomaisessa järjestyksessä. Tästä esimerkkinä käy muun muassa yt-neuvottelujen määräaikojen lyhentäminen ja lomautetun työntekijän karenssin poistaminen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Johtajaylilääkäri Pirjo Dabnell Soitesta kertoo, että vierailuja osastoille ja tehostetun palveluasumisen yksikköihin on rajoitettu sosiaali- ja terveysministeriöstä saatujen ohjeiden mukaan. Samoilla ohjeilla koronaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastuneita on ohjattu eristykseen ja altistuneita karanteeniin eli vamiuslaki ei juuri näy paikallisissa päätöksissä sote-puolella.

Marinin hallitus totesi 16. maaliskuuta yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsevat valmiuslaissa tarkoitetut poikkeusolot. Ilmoitus kuulosti kolme kuukautta sitten dramaattiselta. Päätös on ollut määräaikainen ja nyt ollaan syystäkin lähellä hetkellä, jolloin valmiuslaista luovutaan.