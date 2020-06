Lukijan mielipide: Kokkotyösäätiön hankinnoista

KP 10.6.2020: "Soiten tekemät hankinnat Kokkotyösäätiöltä tulee kilpailuttaa välittömästi."

Vaikka hankintalainsäädännön päätavoitteet liittyvät sisämarkkinoiden tehokkaaseen toimintaan, voidaan hankintalainsäädännön keinoin edistää myös muita päämääriä kuten sosiaalista kestävyyttä. Mahdollisuudet sosiaalisten näkökulmien huomioimiseen on kirjattu EU:n hankintadirektiiveihin, jotka on saatettu kansallisesti voimaan. Kuntien hankintayksiköt voivat edistää huomattavasti kestävää kehitystä käyttämällä ostovoimaansa valiten sellaisia tavaroita ja palveluja, joilla on myönteisiä sosiaalisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia.

Joten hankintayksiköillä on monia tapoja huomioida sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa. Käytännössä hankintayksikkö voi asettaa mm. sosiaali- ja työlainsäädäntöön liittyviä vaatimuksia hankintasopimuksen toteuttamiselle. Kaikkein tunnetuimpia ja hyödynnetyimpiä on tukea vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä, mukaan luettuna osatyökykyiset ja mielenterveyskuntoutujat johon Kokkotyösäätiön toiminta pääosin perustuu.

Julkiset hankinnat voivat parhaimmillaan toimia välineenä, jonka avulla edistetään sosiaalisten näkökulmien ja niihin liittyvien arvojen huomioimista ja toteutumista yhteiskunnassa. Tätä kansallista lakia noudattaen Kokkotyösäätiö mielestäni täyttää kaikki nämä hankintalain edellyttävät vaatimukset, myös vuosilta 2017–2020, joista vaadittiin selvitystä. Se miten Kokkotyösäätiön arvo ja työ rahalla sekä tilinpäätöksillä mitataan, se riippuu poliittisten päättäjien kyvystä ymmärtää Kokkotyösäätiön kaltaista toimintaa.

Jairi Palonen

Kokkola