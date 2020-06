SAK Pohjanmaan mielipide: Liikenneyhteyksiä ei saa heikentää

SAK Pohjanmaa edustaa kymmeniä tuhansia SAK:n alaisten ammattiliittojen työntekijöitä Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla sekä Etelä-Pohjamaalla ja on siten alueen suurin työmarkkinajärjestöllinen kannanottaja. Alueellamme on asukaslukuun suhteutettuna paljon vientiteollisuutta. Nämä vientiteollisuuden työpaikat on tälle alueelle perustettu siinä uskossa ja sillä lupauksella, että täällä on hyvin toimivat liikenneyhteydet. Ilman näitä hyviä liikenneyhteyksiä olisi moni vientiteollisuuden työpaikka sekä sitä tukevan palvelusektorin työpaikka jäänyt syntymättä.

Vientiteollisuuden työpaikat ovat aina syntyneet, ja tulevat tulevaisuudessakin syntymään juuri sinne, missä infrastruktuurin kaikki osaset, eli lentokentät, tiet, satamat, rautatiet, sähköverkot, sekä myös koulutettu työvoima kohtaavat toisensa. Jos tästä kokonaisuudesta viedään pienet alueelliset lentokentät, kärsivät siitä ensimmäisenä kansainvälisen vientiteollisuuden työpaikat. Jos kansainvälinen vientiteollisuus kärsii, niin sen jälkeen kärsivät myös palvelusektorin työpaikat. Seuraava kärsijä onkin sitten koko suomalaisen hyvinvointivaltion rahoituspohja sekä kaikki kansalaiset lapsista eläkeläisiin.

Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan vientiteollisuuden työpaikkojen pohjaa ei saa lähteä murentamaan heikentämällä alueellista lentoliikennettä, sillä nämä työpaikat eivät enää palaa, jos ne kerran tästä syystä menetetään.

SAK Pohjanmaan aluetoimikunnan kokous 9.6.2020 vaatii, että Suomen alueellinen lentoliikenne on mahdollisimman nopeasti palautettava vähintäänkin entiselle tasolleen. Vientiteollisuuden työpaikkojen näkökulmasta Suomessa ei ole tällä hetkellä olemassa korvaavaa vaihtoehtoa maan sisäiselle lentoliikenteelle keskipitkillä, tai pitkillä etäisyyksillä.