Kokkolan keskustaan, kävelykadulle, on noussut puolentoista vuoden aikana teräslankaveistos toisensa perään. Tehtaankadun kukkapenkeissä kohoaa jo esimerkiksi mummo, hattupää sekä isä ja lapsi. Teräslankahahmoja on nyt viisi, ja yksi on vielä tuloillaan. Viimeinen alkaa valmistua kuvanveistäjän Kaija Kontulaisen kotona pienen loman jälkeen.

– Mukavastakin työstä pitää välillä pitää lomaa, Kontulainen naurahtaa.

Kälviäläinen Kontulainen on opiskellut Pohjoismaisessa taidekoulussa sekä Kuvataideakatemiassa. Opintojen jälkeen Kontulainen oli vielä kuvanveistäjä Kain Tapperin oppipoikana.

Yhteen teräslankaveistokseen Kontulaiselta kuluu aikaa kolmesta neljään kuukautta. Kun viimeinenkin teos valmistuu, hän on viettänyt Tehtaankadun veistosperheen parissa jo kaksi vuotta. Jokaiseen veistokseen Kontulainen on ehtinyt kiintyä niiden työstövaiheessa.

– Niistä on aina vaikea luopua, Kontulainen myöntää.

Kaija Kontulaisen veistokset on aseteltu Tehtaankadun kukkaistutusten keskelle. Eeva Valtokari

Tehtaankadulla Kontulaisen hahmot on asetettu valaistuille jalustoille istutusalustojen keskelle. Yhdessä ne muodostavat Olohuone kotikaupungissa- valoveistossarjan.

– Aiheet on päätetty yhdessä Kokkolan kaupunginarkkitehdyn, museon ja kaupungin puutarhan väen kanssa, Kontulainen kertoo.

Kaupungin toiveena oli ihmishahmoja, sellaisia jotka eivät pönötä. Yksi hahmoista on polvillaan, toinen kyykistyneenä. Yksi keikkuu takakenossa, tuuli mekonhelmassa.

– Käytin näiden pohjana vanhoja piirroksiani, Kontulainen sanoo.

Teräslanka ei ole Kontulaiselle uusi materiaali. Hänen suosikkinsa on kuitenkin puu. Sitä työstäessä prosessi on päinvastainen kuin teräslangan kanssa. Materiaalia aletaan poistaa pala palalta. Valmis lopputulos voi yllättää.

– Mutta ei sillä materiaalilla ole niin väliä, pääasia on että saa luoda jotain uutta, Kontulainen vakuuttaa.

Teräslangassa on kuitenkin puolensa: sitä voi työstää sisällä, viileän työhuoneen sijasta, ja työskentely on siistiä. Lisäksi Kontulaisen tytär on saanut hupia keskeneräisistä veistoksista.

– Yhdenkin sisälle tyttäreni kiipesi leikkimään, että se on törmäilyauto, Kontulainen nauraa.

Kaija Kontulainen vertaa valoveistosten huomaamattomuutta hämähäkinverkkoihin. Eeva Valtokari

Paikoilleen asetetut teräslankaveistokset ovat visuaaliselta ilmeeltään herkkiä ja päivänvalossa hyvin huomaamattomia. Jopa niin huomaamattomia, että Kontulainen oli aluksi huolissaan asiasta. Nyt hän vertaa veistoksia hämähäkinverkkoihin.

– Niitäkään eivät kaikki huomaa, mutta ne, jotka huomaavat, ovat onnekkaita saadessaan ihastella niitä.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Kontulaisen kädenjälki saadaan Kokkolassa näkösälle. Kirjaston kulmalla istuva, lehteä lukeva Wladimir "Vova" Froloffia esittävä veistos on myös Kontulaisen käsialaa. Kaupungilla omien teosten ohi kulkeminen tuntuu Kontulaisesta välillä hassulta, kuin hahmot olisivat väärässä paikassa.

– Se on kuin tapaisi jonkun tutun tai sukulaisen. Samalla tulee tunne, miksi ne ovat täällä eivätkä kotona, Kontulainen nauraa.

Viimeinen kuudesta veistoksesta valmistuu vielä Kokkolan 400-vuotisjuhlavuoden aikana. Kokkolan historia sekä merellisyys tulevat näkymään. Inspiraationa on merimiehen tai laivanvarustajan hahmo.

– Jokin vatsakkaampi mieshahmo tuohon tyhjään paikkaan ehkä valmistuu, Kontulainen paljastaa.