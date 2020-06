Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Erityisopettajien koulutus sopii Kokkolaan

Kokkolassa aloitetaan vuosien tauon jälkeen erilliset erityisopettajan opinnot. Keskipohjanmaa uutisoi sunnuntai-iltana iloisen uutisen. Jyväskylän yliopisto ja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius saivat opetus- ja kulttuuriministeriöltä 360 000 euroa jatkuvan oppimisen hankkeeseen. Tämä koulutus toteutetaan Kokkolassa lähivuosina.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tuki varmistaa, että yliopistokeskus voi kouluttaa yhteensä 50 erityisopettajaa. Käytännössä kysymys on siitä, että luokanopettajista koulutetaan erityisopettajia.

Kokkolalla on hyvät perinteet erityisopettajien koulutuksesta ja siksi tulevakin koulutus sopii yliopistokeskukseen oikein hyvin. Viimeiset erityisopettajat valmistuivat kolme vuotta sitten, ja pula pätevistä opettajista on kova.

Kokkolan vahvuus on muun muassa siinä, että yliopistonopettaja Marjaana Leivolla on lajista vankka kokemus. Lisäksi koulutuksen järjestäminen uudelleen on Leivon pitkäaikainen unelma, kuten hän kertoo Keskipohjanmaan jutussa. Opetus- ja kulttuuriministeriön hankehaku antoi mahdollisuuden.

Vaikka hankerahoitus ei liity korona-aikaan, on kevät tuonut esiin puutteita, joita on normaaliajassakin. Erityisopetuksen tarve on kasvanut.

Alueella on hyvät edellytykset koulutusten hakemiseen, kun aktiivinen yliopistokeskus sijaitsee maakuntakeskuksessa. Myös hyviä kontakteja ja edunvalvontaa tarvitaan. Sitä ei kannata kenenkään kiistää. Leivo sai tukea reisjärviseltä kansanedustaja Mikko Kinnuselta (kesk.), joka on sivistysvaliokunnassa. Kinnunen ja Leivo kävivät yksissä tuumin tapaamassa tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososta sekä kokkolalaista valtiosihteeri Tuomo Puumalaa. Edunvalvonta kannatti.

Maakunnallisella yliopistokeskuksella on merkitystä laajasti koko alueella. Se antaa mahdollisuuden yliopistotasoiseen koulutukseen myös heille, jotka eivät halua tai voi lähteä muualle opiskelemaan. Yliopistokeskus tuo oman mausteensa seudulla käytävään keskusteluun.

Erityisopettajien koulutuksesta on hyötyä lapsille, perheille ja kouluille.