Kruunupyyssä sunnuntaina 24.5. kahden poliisin epäillään syyllistyneen pahoinpitelyyn virantoimituksessa. Tutkinnanjohtajan, syyttäjä Jonna Ryynäsen mukaan tutkimus etenee. Ryynäsen mukaan henkilöiden kuulemisia on edelleen tekemättä, ja selvittämättä on vielä esimerkiksi se, minkälaisella tehtävällä epäillyt poliisit tapahtumahetkellä olivat.

Aiemmin Ryynänen on vahvistanut, että epäiltyjä on kaksi ja he olivat virkavaatteissa yksityisasunnossa. Epäilynimikkeenä ovat pahoinpitely, laiton uhkaus sekä virkavelvollisuuden rikkominen.

Kuulustelut tapahtuneessa jatkuvat. Ryynäsen mukaan esitutkinnan valmistumiseen voi mennä kuukausia.

– Oma arvioni on, että esitutkinta saadaan valmiiksi syksyn aikana, Ryynänen kertoo.

