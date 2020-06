Lapuan Virkiän halu panostaa kilpasuunnistukseen houkutteli KoS:n miehiä siirtymään eteläpohjalaisseuraan.

– Meillä on vähän erikoinen joukkue. Sankelon veljekset ovat ikäluokissaan Suomen kärkeä. Pietarissa valmentaa Venäjän maajoukkuetoiminnassa mukana oleva Juri Kirjanov ryhmää, jonka kirkkain tähti on 17-vuotias EM-hopealle suunnistanut Stepan Aleksandrov. Lisäksi Viron paras sprinttisuunnistaja Ats Sonajalg on Virkiän miehiä. Ulkolaisten kanssa kaavaillut yhteiset kuviot ovat olleet täysin jäässä koronatilanteen vuoksi.

Virkiä on keikkunut Jukolassa KoS:n tavoin noin sijan 100 paikkeilla. Keskipohjalaisvahvistusten myötä sijoituksen sopi olettaa kohenevan useammalla kymmenellä. Valmentaja Viitasaari katsoo, että Tiomila-viesti sopisi nyt erityisesti Virkiälle, jolla on noin 15 kohtuullisen hyvää miessuunnistajaa riveissään.

– Kolmanneksi voi mainita Rasti-Simpsiö testiaseman. Siellä voidaan tehdä mm. maitohappotestit. Lisäksi meillä on mahdollisuus käyttää GPS-laitteita harjoituksissa. Kahdesti viikossa on suora lähetys netissä ja suorituksia voivat analysoida sekä urheilijat että valmentajat.

– Harjoittelu on Lapua-keskeistä, mutta tänä keväänä olemme harjoitelleet esimerkiksi Kortesjärvellä, Kokkolassa, Kauhavalla, Uusikaarlepyyssä. Eli painopiste on vähän siirtynyt tänne päin.

– KoS:ssa painopiste on kuntosuunnistuksessa, veteraaneissa ja tapahtumissa. Ei niinkään kilpasuunnistuksessa. Tavallaan kyse oli rahastakin. KoS:n taloustilanne on suunnistusseuraksi poikkeuksellisen hyvä, mutta kilpaurheilun tukemiseen ei rahoja käytetä.

– Virkiä on niin sanottu Suunta huipulle -seura. Eli seura on tehnyt Suunnistusliiton kanssa sopimuksen, jonka perusteella se pyrkii kehittymään ja olemaan kilpasuunnistukseen panostava seura, kertoo Sauli Viitasaari.

Maanantairastit hybridimalliin

Seppo Luokkala

Kuntosuunnistuksen iltarasteilla on vähitellen palattu likimain normaaliaikaan. Kokkolan Suunnistajien maanantairasteilla suunnistetaan vielä juhannuksen jälkeisellä viikolla ns. omatoimirastien merkeissä, mutta 6. heinäkuuta malli muuttuu.

– Palmassa kuudentena päivänä on normaalit maanantairastit. Tai oikeastaan hybridirastit, sillä rastit jätetään edelleen metsään koko viikoksi. Eli suunnistaja voi yhä valita päivän, jolloin käy rasteilla. Tällä mallilla mennään ilmeisesti kausi loppuun, sanoo KoS:n kuntosuunnistusvastaava Timo Ronkainen.

Ronkaisen mukaan iltarasteilla otetaan koronaohjeistukset huomioon. Rasteille viedään leimasimet, mutta leimaamisen toivotaan sujuvan hygieenisesti. Karttoja ei myöskään ojenneta lähtijöille, vaan ne otetaan ämpäristä.

Kevään iltarastit pyörivät ympäri maakunnan omatoimiperiaatteella. Kokkolan seudulla omatoimirastit ovat olleet suuri menestys.

– Yllättävän paljon on väkeä ollut liikkeelle. Keskiarvo on nyt 340 suunnistajaa per viikko, eli jopa sata enemmän kuin normaalina keväänä. Eri osallistujia on kirjattu yli 800. Erityisen hienoa on se, että perheet ovat löytäneet maanantairasteille, Timo Ronkainen mainitsee.

Suunnistuskartan hinta nousee Palman maanantaista alkaen kuuteen euroon.