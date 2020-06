Lukijan mielipide: Ei enää rahaa Luigille, Pierrelle ja Joselle

Tunnette historian ja olette tietoisia, että Unionin jäsenmaista vain kymmenen on nettomaksajia, toiset pitävät ja rallattelevat käsi meidän tyhmyreiden kukkarossa. Eikä kertomus ole tuossa, vaan vasta alussa. Sillä seuraavaksi EU komissio ehdottaa Unionille mahtavaa liki kahdeksansadan miljardin elvytyspakettia. Marinin hallitus on menossa tuohon hullutukseen ja se tarkoittaa yli kymmenen miljardin lisämaksua suomalaisille veronmaksajille, vaikka meillä ennestään on jo toiset kymmenen miljardia kanissa Brysselin satraapeilla.

Nyt olisi ollut Kulmunilta kysyttävää, miten se elvyttää Suomea, että otamme kymmenen miljardia lisää velkaa ja lähetämme sen Brysseliin? Mutta eihän se Kulmuni ehtinytkään eikä kehdannutkaan siihen vastata.

Tukkimiehen kynällä laskettuna EU-velkakuormamme on siis yli 20 miljardia. Kun tuota jättimäistä summaa alkaa passuuttaa kantokykyymme asteikolla esimerkiksi mikä on valtion tuloverokertymä vuodessa, joka on vuodessa noin 7 miljardia. Sitähän voi vielä täsmentää, jotta asia tulisi vielä selvemmäksi. Totuushan on se, että runsaasta viidestä miljoonasta suomalaisesta vain puolitoista miljoonaa kansalaista maksaa tuloveroa. Heistä jokainen on velkaa Brysseliin 13 000 euroa, joka kerätään heiltä veroina.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Miksi Saksa käänsi kelkkaansa yhtäkkiä kielteisen kantansa yhteisvastuisiin ja on niin halukas osallistumaan yhteisen velan ottoon ja lähettämään suomalaisten rahoja Alppien eteläpuolelle.

Nykyisin Suomessa neljä miljoonaa kansalaista ei siis osallistu näihin talkoisiin, eli onko sitten ihme, että enemmistö kansalaisista on sitä mieltä, että ei säästetä missään, vaan otetaan lisää velkaa? Rehellisinä ei voi niitäkään poliitikkoja pitää, jotka kailottavat, etteivät hyväosaiset osallistu talkoisiin. Kukahan niihin talkoisiin osallistuu, ellei ne puolitoista miljoonaa veronmaksajaa.

Mutta meidän ei kannattaisi lähettää Luigille, Pierrelle ja Joselle rahaa, kun kaikki raha on velaksi otettu ja jää lasten ja lastenlapsien maksettavaksi.

Paavo Peltola

Kälviä