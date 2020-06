Pelastusjohtaja Jaakko Pukkinen: Maastopalojen suhteen tilanne on nyt Keski-Pohjanmaalla kriittinen

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren palolaitoksella on varauduttu juhannukseen likimain normaalimiehityksellä.

– Sopimuspalokunnissa valmiutta on jonkin verran kohotettu ja valmius varallaoloon on tarkistettu jo hyvissä ajoin ennen juhannusta. Pelastusalalla yleensä myös lomalla olevat ottavat herkästi yhteyttä, jos jotain todella suurta tapahtuu, pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen kertoo.

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren pelastuslaitoksen toimialueella on yhteensä 20 paloasemaa, joista Kokkolassa ja Pietarsaaressa on vakituista henkilöstöä ja muilla asemilla sopimushenkilöstöä.

– Meidän sopimuspalokuntalaiset ovat todella sitoutuneita ja varallaolosta on aina sovittu etukäteen. Lisäksi pelastuslaitokset luonnollisesti tekevät yhteistyötä maakuntarajojen yli, jos tilanne niin vaatii, pelastusjohtaja Jaakko Pukkinen sanoo.

Juuri nyt maasto on erittäin kuivaa, ja pelastuslaitoksen tarkasti seuraama Ilmatieteenlaitoksen metsäpaloindeksi on selvästi kohonnut.

– Jos sateita ei tule ja tämänkaltainen sää jatkuu, on hyvinkin mahdollista että indeksi kohoaa maksimiinsa eli kuuteen jo ensi viikolla. Tällä hetkellä se on reilusti yli viiden. Meidän näkökulmastamme tilanne metsäpalovaroituksen suhteen on kriittinen.

Metsäpalo- tai ruohikkopalovaroituksen voimassa ollessa aivan kaikenlaisen avotulen tekeminen on kielletty.

– Oli kyse sitten risukeittimestä, kertakäyttögrillistä, luontokohteen levähdyspaikan nuotiopaikasta tai kaivonrenkaaseen tehdystä nuotiosta, palomestari Antti Kätevä alleviivaa.

Kaasugrilli ja -keitin tai savustuspönttö eivät ole avotulia, mutta esimerkiksi ennen pallogrillin sytyttämistä kannattaa pitää pieni tuumaustauko.

– Se voi joissakin tapauksissa olla avotuli. Grillaajan on itse arvioitava, onko mahdollista että tuli siitä leviäisi vahingossa maastoon esimerkiksi kipinän välityksellä. Tuulisella säällä riski on aina suurempi.

Tulen sytyttäjä vastaa aina vahingoista – oli metsäpalovaroitus sitten voimassa tai ei.

– Pelastuslaitoksella on velvollisuus tehdä huolimattomasta tulenkäsittelystä aina ilmoitus poliisille, Kätevä muistuttaa.

Hätätilanne tulee aina yllättäen. Siksi esimerkiksi puhelimeen kannattaa ladata ilmainen 112-sovellus.

– Se on erityisen hyvä reissuun lähdettäessä, koska sovellus kertoo automaattisesti hätäkeskukselle soittajan tarkan sijainnin ja näin avun saaminen nopeutuu. Vieraalla paikkakunnalla tai maastossa liikkuessa oma tarkka sijainti ei välttämättä aina ole edes avun tarvitsijan tiedossa, Pylkkänen sanoo.

Palomestari Joni Kontio toteaa, että varautuminen erilaisiin hätätilanteisiin kannattaa.

Mökillä pitää esimerkiksi olla palovaroitin, jokaisessa kerroksessa ja vähintään yksi aina alkavaa 60 neliötä kohden.

– Matkalle lähtiessä on hyvä pakata mukaan myös sammutuspeite. Se on loistava pienen palonalun sammuttamiseen ja se toimii myös ulkotiloissa.

Auton peräkontista on hyvä löytyä myös juomavettä ja ensiapulaukku, joka sisältö on päivitetty sekä ämpäri ja vesiletku.

– Hyvin alkusammutettu tulipalo on pelastuslaitoksen kannalta aina se paras palo, Kontio sanoo.

Kesäkuukaudet ovat pelastuslaitokselle perinteisesti vuoden kiireisintä aikaa.

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren pelastuslaitoksella on kevään mittaan järjestetty ylimääräisiä harjoituksia, jotka ovat painottuneet maastopaloihin ja vesipelastukseen.

Pelastusjohtaja Jaakko Pukkisen mukaan on ihan ymmärrettävää, että ihmisiä hymyilyttää kun aurinko paistaa.

– Juhannusta on varmasti kovasti odotettu pitkän koronakevään jälkeen. Sellaisissa tunnelmissa voi tietysti sattua ja tapahtua kaikenlaista, mutta pelastuslaitoksen kannalta olisi tietysti hyvä, ettei kuitenkaan sattuisi ja tapahtuisi aivan niin paljon.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy