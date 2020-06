Keskiviikon 17. kesäkuuta sanomalehden jutussa "Miesten lentopallomaajoukkueen päävalmentaja Joel Banks saapui Kokkolaan vetämään harjoitusleiriä ja kartoittamaan pelaajia – Banks: "Maajoukkueen ovi on avoinna kaikille, jos olet tarpeeksi hyvä"" oli virhe. Jutussa sanottiin Kokkolan Tiikereiden kauden 2020–2021 budjetin olevan 115 000 euroa, vaikka kyseessä on joukkueen pelaajabudjetti. Tiikereiden kokonaisbudjetti tulevalla kaudella on noin 350 000 euroa.