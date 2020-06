Kruunupyyssä harkitaan suomenkielisen koulun perustamista: "Ajatuksena on, että saisimme parannettua suomenkielisiä palveluita"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kruunupyyssä setvitään mahdollisuutta järjestää suomenkielinen esi- ja perusopetus omin voimin.

Toistaiseksi äidinkieleltään suomenkieliset lapset ovat käyneet koulua Kokkolassa tai Kaustisella eli paikkakunnilla, joiden kanssa Kruunupyy on tehnyt yhteistyösopimukset. Lähitulevaisuudessa ei tarvitsisi lähteä toiseen pitäjään. Opetusta saisi halutessaan kunnassa sijaitsevasta suomenkielisestä yksiköstä.

Kunnanhallitukselle reilu vuosi sitten jätetty aloite johti työryhmän kokoamiseen ja selvitystyöhön. Työryhmän väliraportti oli pureksittavana viime torstaina suomenkielisen koulujaoston kokouksessa. Se on kunnanhallituksen tarkasteltavana maanantaina.

Sivistystoimenjohtaja Tony Widjeskogin mukaan on tarkoituksena, että suomenkielinen koulu kattaisi esiopetuksen ja vuosiluokat 1–6. Sijaintia ei ole lyöty lukkoon, mutta suomenkielinen koulu liitettäisiin luultavasti jonkin kunnan koulun yhteyteen: Alavetelin kouluun, Teerijärven kouluun tai Kruunupyyn keskuskouluun.

Perustettava koulu olisi silti itsenäinen yksikkö, eli sillä olisi oma rehtori.

– On pohdittu eri vaihtoehtoja. Haasteena on tämä maantieteellinen välimatka, Widjeskog viittaa Kruunupyyn sisäiseen hajanaisuuteen ynnä mahdollisiin kyydityspulmiin.

– Haluamme lähteä kysymään suomenkielisiltä kuntalaisilta, onko kiinnostusta. Ajatuksena on, että saisimme parannettua suomenkielisiä palveluita Kruunupyyn kunnassa, hän teroittaa.

Työryhmä on käynyt tutustumassa Pedersöressä toimivaan Edsevön kouluun, jonka sapluuna on samanlainen kuin Kruunupyyhyn kehitteillä oleva. Siellä saman katon alla on itse asiassa kaksi koulua: ruotsinkielinen Edsevö skola ja suomenkielinen Edsevön koulu. Kaikki lukuaineet opiskellaan täysin omalla äidinkielellä, mutta käytännön aineissa tehdään tiivistä yhteistyötä ruotsinkielisen opetuksen kanssa.

Tehtävästään irtisanoutumisen myötä väistyvä Widjeskog ei lähde arvioimaan, milloin päätös suomenkielisen koulun perustamisesta voitaisiin nuijia. Aikansa projekti väistämättä ottaa. Muun muassa osallistumishalukkuus, tilakysymykset ja kunnanosien taloudelliset realiteetit pitää selvittää ensin.

– Kruunupyyn kunnan uusi sivistystoimenjohtaja jatkaa aloitettua selvitystyötä yhteistyössä suomenkielisen koulujaoston kanssa, väliraportissa todetaan.