Keskipohjanmaan viikon viiniarvio: Paahteisen kesäpäivän edullinen viilentäjä Saksasta

Viiniarvio

Helle Rivaner Riesling 2019, Saksa, 8,49 €

No nyt on valkoviini, joka on helppo tunnistaa ja nimi antaa selvän ohjeen, milloin sitä kannattaa nauttia. Saksalainen rivaner ja riesling rypäleistä tehty Helle on juuri sitä mitä helteisenä kesäpäivänä voi nauttia ruokaisan salaatin tai hyvän seuran kanssa.

Sen tuoksu on kevyt kuin tuulenhenkäys, mutta siitä saa sentään kiinni sitrusta, vihreää omenaa ja päärynää. Tuoksu on kyllä oikean suuntainen ja rypäleille tyypillinen, vaikka se jää hieman ohueksi. Toisaalta kesäviinillä se ei ehkä ole niin oleellinen piirre kuin hyvä maku.

Sitrusta maussa on sopivasti, hapokkuus puraisee sen verran kuin rieslingin pitääkin. Kirpeä omena ja pieni ananaksen aromi seuraavat jälkimaussa, joka on yllättävän pitkä. Tämä on sentään kyykkytason halpisviini. Yllättävää on myös tyylipuhtaus, rypäleiden ominaismaut ovat juuri sitä mitä pitääkin. Salaattien lisäksi sopii erittäin hyvin myös eri tavoin valmistetun makkaran seuraan. Jos ei ole koskaan tullut rieslingiä maistettua, niin tässä voisi olla hyvä ensikosketus valkoviineihin. Viini on kuiva ja raikas, siksi se sopii ruuan kanssa hyvin viilennettynä.