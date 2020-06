Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Juhannusviikonloppu on käsillä, ja moni suuntaa viikonlopuksi mökeille tai kotipaikkakunnilleen. Perinteisesti juhannuksen liikenne on näkynyt ruuhkaisissa junissa, kun monet viikonlopun junista on myyty loppuun jo päiviä etukäteen. Tänä vuonna tilanne on toinen.

Poikkeuksellisen kevään jälkeen Suomen junaliikenne on jälleen vilkastumassa. Koronaviruksen ja sitä seuranneiden rajoitusten aiheuttama matkustajakato näkyy kuitenkin yhä matkustajaliikenteessä.

– Juhannuksen kaikista junista löytyy vielä paikkoja, VR:ltä kerrotaan.

Tällä hetkellä kaikissa juhannusviikonlopun junissa on hyvin tilaa. Menoliikenne ajoittuu pääasiassa torstaille, jonka osalta täyttöaste on tällä hetkellä noin 40 prosenttia. Paluuliikenteen vilkkain päivä on sunnuntai. Kaikkein suosituimmat reitit sijoittuvat Etelä-Suomeen.

– Joitain ruuhkajunia tulee juhannuksen aikana olemaan liikenteessä, mutta ei samalla tavalla kuin aiempina vuosina, VR:n viestinnästä kerrotaan.

Aiempina juhannuksina junat ovat olleet hyvin täynnä. VR:n mukaan tavoitteena onkin välttää kokonaan ruuhkajunien liiallinen täyttyminen juhannusviikonloppuna.

Junavuorojen määrää lisättiin juhannusviikon alusta 15.6. alkaen. Samalla avautuivat myös junien ravintolat.

Tällä hetkellä junalipun ostaminen junasta ei ole mahdollista. Junalippu täytyy ostaa etukäteen esimerkiksi lippuautomaatista tai mobiilisovelluksesta. VR:ltä kerrotaan, että näin taataan jokaiselle matkustajalle oma istumapaikka ja vältetään junien liiallista ruuhkautumista.

RovaniemeläisetMira Tornikoski ja Alissa Wargh saapuivat keskiviikkona junalla Kokkolaan viikonlopuksi juhannuksenviettoon.

– Junassa oli paljon tyhjiä penkkejä ja sopivan väljää, Tornikoski kertoo.

Junalla matkustaminen ei Tornikoskea tai Warghia huolettanut. Matkalaiset välttivät juhannuksen ruuhkaisimmat matkustuspäivät.

– Rovaniemellä tai Kokkolassa ei ole ollut uusia koronatartuntoja aikoihin. Ei meitä yhtään pelottanut junalla matkustaminen, matkalaiset kertovat.