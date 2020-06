Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa siirrytään vierailurajoituksiin: Osastoilla sallitaan 1–2 vierailijaa kirurgisen suu-nenäsuojaimen kanssa

Koronatilanteen pysyessä rauhallisena Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite purkaa vierailukieltoja.

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa siirrytään vierailurajoituksiin. Sairaalan ja yleislääketieteen osastoilla sallitaan 1–2 vierailijaa, joiden tulee olla täysin oireettomia.

Koronavalmiustyöryhmä muistuttaa, että osastoilla on vakavasti sairaita potilaita.

Vierailijan on käytettävä kirurgista suu-nenäsuojainta ja huolehdittava koronaohjeiden mukaisesta hygieniasta. Osastot ovat varanneet kirurgisia suu-nenäsuojaimia vierailijoille jaettaviksi.

Vierailuohjeita tarkennetaan tarvittaessa valtakunnallisten ohjeiden mukaan.

Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella ei todettu keskiviikkona yhtään uutta koronavirustartuntaa.

Edelliset diagnosoidut tartuntatapaukset ovat kesäkuun neljänneltä päivältä, jolloin ilmeni kaksi uutta tapausta ja kesäkuun toiselta päivältä, jolloin diagnosoitiin kolme uutta tartuntatapausta.

Yhteensä tartuntatapauksia on ollut tähän mennessä 11.

Yhteensä Suomessa on 7 117 ilmoitettua koronatartuntatapausta. Lisäystä edellispäivään on viisi. Sairaalahoidossa on 26 henkilöä, tehohoidossa 2 henkilöä, ja tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu 326.