Anni Saaren kolumni: Tämän opin livestriimatuista keikoista korona-aikana

Jos kevään korona-ajassa jotain hyvää oli, niin se, miten luovia ratkaisuja keksittiin musiikin saattamiseen ihmisten luo. Kulttuuriala yritti ainakin loiventaa sitä käyrää, jolla se syöksyi kohti rotkoa. Myös kokonaan uutta toimintaa syntyi.

Yksi hyvä esimerkki on ollut Tullipakkahuone live. Sarjassa on nähty monia keskipohjalaisia esiintyjiä, joiden esityksiä on voitu seurata vaikka toisella puolella maailmaa. Verkko on samaan aikaan hyperlokaali ja hyperglobaali.

Viime viikonloppuna tamperelainen kulttuurikeskus Tullikamari ja oululainen klubi 45 Special järjestivät yhdessä Stayin´ Alive Festivalin, jossa livestriimattuja keikkoja tuli molemmista kaupungeista vuorotellen. Maksoin festivaalista kannatusmaksun. Sen olisi maksanut mielellään pelkästään Jaakko Laitisen karismasta, joka läpäisee vaikka kivimuurin, mutta halusin myös tukea klubeja ja artisteja.

Maksoin kevään aikana aika monesta keikasta. Iiro Rantalan My Finnish Calendar -konsertti toimi oikein hyvin kolmella kameralla kuvattuna. Myös Paula Vesalan, Jutta Rahmelin ja Aili Järvelän keikka ilahdutti, vaikka siinä äänentoisto ei toiminut aivan toivotusti.

Koronakeikat ovatkin osoittaneet, että livestriimien tekeminen on oma osaamisalansa. Jos keikasta ei maksa, on helppo hyväksyä huono kuvanlaatu ja se, että kuvassa ei tapahdu mitään. Mutta jos katsojille halutaan tarjota laatua, lähetykseen tarvitaan jonkinlainen draaman kaari. Olisi myös hyvä, että kuvaajat tietäisivät esimerkiksi, milloin soolo tulee milläkin soittimella.

Livestream toimii parhaiten pienimuotoisilla, akustisvoittoisilla keikoilla, joissa esiintyjä jutustelee kameralle luontevasti ja joissa esiintyjien yhteys välittyy.

Mutta ei se oikeaa liveä tietenkään korvaa. En ehkä ikinä unohda sitä tunnetta, kun esiintyjä kumartaa biisin lopussa, mutta tyhjässä salissa ei kuulu aplodeja tai huutoja. Sitä aavemaista hiljaisuutta ei korona-ajan jälkeen tule ikävä.