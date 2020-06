Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Klassinen lomakauden alku on käsillä – Lomamahdollisuudet vaihtelevat paljonkin

Sen näkee naamasta, kun ihmisellä on kesäloman alkuun alle viikko. Askelista tulee kevyitä ja hymy on herkässä. Edes normaalit työelämään kuuluvat takapakit eivät suista pois mielenrauhasta. Lomiin kohdistuu sen verran paljon odotuksia, että joskus tuntuukin kuin yksi parhaista osista lomaa olisikin se loman odotus.

Tässäkään asiassa eivät onnenlahjat käy tasan. Vuosilomalaki määrää lomien keston minimimäärät. Keskipohjanmaan haastattelema erikoistutkija Merja Kauhanen tietää, että pisimpiä lomia on kuntien ja valtion työntekijöillä. Vuosiloma voi olla jopa 38 päivää, mikä tarkoittaa kahdeksaa viikkoa.

Kauhanen selittää julkisen alan pitkiä lomia työtaistelujen historialla. Työehtosopimuksissa on aikoinaan sovittu pidemmistä lomista vaihtoehtona palkankorotuksille. Julkisen puolen tiukka talous mietityttää eivätkä nykyisenkaltaiset lomat ole todellisuutta tuleville polville.

Toinen ääripää ovat pätkätyöläiset, jotka saattavat tehdä jatkuvasti töitä, mutta lomat sulavat pätkien vaihtuessa uusiksi. On eri asia lomailla täydellä palkalla kuin pitää vapaata.

Lomailumahdollisuudet kohtelevat eri ammattiryhmiä eri tavoin. Monet pienyrittäjät pitävät vain lyhyitä lomia. Sijaisten saaminen on vaikeata tai mahdotonta ja esimerkiksi yksinyrittäjän on käytännössä vaikea vetäytyä lomalle vieraan jäädessä töihin. "Kesäloma" saatetaankin pitää talvella.

Omanlaisensa tapaus ovat maataloustuottajat. Maatalousyrittäjä ja MTK-Kokkolan varapuheenjohtaja Markus Kivelä kertoo, että kesälomat jäävät karjataloudessa yleisesti muutamaan päivään. Hänen pisin lomansa on kestänyt 11 päivää. Kausityöt pellolla määrittelevät hyvin paljon sitä, mihin lomia pystyy kuvittelemaan ja päivät ovat hyvin harvassa, kuvailee Kivelä Keskipohjanmaalle.

Lomalla on arvoa. Työ kuluttaa voimia, aikaa ja ajatuksia silloinkin, kun arki on mieluista. Vaikka lapsiperheissä kannattaakin pitää rutiinit jollain lailla kohdillaan myös lomalla, on ajatus tavallisen rytmin rikkomisesta rentouttava. Työelämän kiivaankin rytmin jälkeen tuo loman tunnun tullessaan pelkästään hitaasti juotu aamukahvi sanomalehden seurassa. Juhannuksen jälkeen alkaa perinteisesti varsin monilla suomalaisilla loma.

Loma on tarjonnut riittävästi virkistystä, kun omaan arkeen on kiva palata.