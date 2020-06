Toholammilta kotoisin olevan kuvanveistäjä Pekka Jylhän Auringonsilta-teoksen voi nähdä Tuusulan asuntomessualueella – valtava kukka tulo iloa ja valoa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Toholammilta kotoisin olevan kuvanveistäjä, taiteilijaprofessori Pekka Jylhän ympäristötaideteos Auringonsilta julkistettiin Tuusulan asuntomessualueella viime viikolla. Kyseessä on yhdeksän metriä korkea auringonkukka, joka on samalla valaisin. Kukan keskiössä on 24 lamppua, ja osa valaistukseen käyttävästä energiasta tuotetaan aurinkovoimalla.

Kukan materiaali on ruostumatonta terästä. Muodot on leikattu laserilla ja hitsattu yhteen. Tämän jälkeen teos on maalattu. Jylhä on tehnyt teoksessa kokkolalaisten metalliyritysten kanssa.

Tuusulan asuntomessut avautuvat yleisölle 3. elokuuta, mutta koska teos sijaitsee varsinaisen asuntomessualueen ulkopuolella, sen voi nähdä jo nyt.

Pekka Jylhä on Suomen tunnetuimpia kuvanveistäjiä. Hän on suunnitellut mm. presidentti Urho Kekkosen muistomerkin ja Harri Holkerin hautamuistomerkin. Kokkolassa Jylhän kädenjälkeä näkyy J.V.Snellmanin muistomerkissä. Toholammin kirjastossa on hänen suunnittelemansa lasitaideteos Joki.

Ensi syksynä julkistetaan Kurikassa Jylhän suunnittelema Juha Miedon patsas. Jylhä tekee teosta myös uuteen Art Hotel Helsinkiin.