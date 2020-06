Picassosta Vionojaan – Aarnisepän uuden levyn kappaleet syntyivät taideteosten inspiroimana: kokkolalainen Jyrki Portin etsii analogilaitteistaan juuri oikeita ääniä

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Jyrki Portinin eli Aarnisepän taiteellisessa työssä musiikkiin on aina yhdistynyt muita taiteenlajeja. Visuaalisuus on näkynyt niin Riku Riipan piirtämässä logossa kuin Elina Warstan tekemässä levyn graafisessa suunnittelussakin. Aarnisepän uudella levyllä visuaalisuus viedään entistä pidemmälle, sillä kaikki kappaleet ovat syntyneet tietyn taideteoksen inspiroimana.

– Ne eivät kuvaa teosta vaan sitä vaikutusta, jonka ne minuun tekevät, kertoo Portin.

Tuplavinyylin kannessa on Joel Slotten maalaus Kevään ensimmäinen kärpänen. Se antoi nimen myös levylle.

Kevään ensimmäisen kärpäsen parina Aarnisepän levyllä on Ellen Thesleffin Venematka-teosten inspiroima kappale. Niissä on Portinin mukaan samantyyppinen tunnelma: näennäisen leppoisa, mutta pinnan alla saattaa kuitenkin olla jotain enemmän.

Taiteilijoista mukana ovat myös Pablo Picasso, Salvador Dalí, Reidar Särestöniemi ja Veikko Vionoja.

Vionojan mukaan tulo oli Portinille itsestään selvää, mutta helpolla hän ei päässyt teosta valitessaan. Portin kertoo pitäneensä aina Vionojan loppuvaiheen maalauksista, mutta kun hän kävi läpi taiteilijan tuotantoa, hän löysi myös varhaisemmista teoksista mielenkiintoisia puolia.

Eniten häntä inspiroi kuitenkin Haapamaa-maalaus. Sen erikoinen tunnelma jää kaihertamaan mieltä pitkäksi ajaksi.

Portin tekee musiikkia analogisilla syntetisaattoreilla, sekvenssereillä, miksereillä ja muilla laitteilla, joista suuri osa on uniikkeja. Hän on rakentanut modulaareja eli osista koottuja syntetisaattoreita itsekin. Niissä moduuleita voidaan yhdistää esimerkiksi kaapeleilla tai erilaisilla kytkimillä, mikä mahdollistaa lukemattomia erilaisia äänivaihtoehtoja.

– Se on vaativaa, mutta hauskaa. Niillä saa luotua ääniä, joita ei välttämättä tunnista syntetisaattorin ääniksi. Uudella levyllä modulaarit ovat aika isossa roolissa, niillä on esimerkiksi tehty sellaisia isoja kelloja, Portin kuvaa.

Hänelle musiikin tekemisen lähtökohtana on tietty ääni – se, miltä se kuulostaa. Koska laite tekee äänen itse, eikä siinä ole muistia, äänityksen on oltava päällä silloin, kun oikea soundi löytyy. Myöhemmin sitä on Portinin mukaan lähestulkoon mahdotonta löytää.

– Monesti joutuu tekemään piirrustuksen siitä, miten piuhat ovat.

Kevään ensimmäinen kärpänen -levyllä kuullaan kosketinsoittimien lisäksi monia muitakin soittimia, erityisesti lyömäsoittimia ja puhaltimia. Levyllä vierailevat esimerkiksi käyrätorvisti Seppo Istukaissaari, sellisti Esa Laasanen ja jouhikonsoittaja Heikki Lindgren. Portin äänittää kotonaan kappaleista ensin pohjat, joiden päälle muusikot tekevät omat osuutensa. Jotkut äänitykset on tehty toisella puolella Suomea, toiset koti-Kokkolassa. Esimerkiksi patarummut äänitettiin Ykspihlajan toimitalolla.

Levyllä kuuluu jälleen myös Jan Eeralan kenttänauhoituksia, kuten korpin ääntä.

Levyn miksasi kokkolalainen Tommi Lahtonen, joka myös soittaa levyllä. Masteroinnin teki Jaakko Viitalähde. Portin kertoo inhoavansa radiosoitossa tyypillistä kompressoitua ääntä.

– Ei ääni ole sellaista, äänessä on tilaa joka puolella. Tavoitteena oli ilmava soundi. Saattaa olla, että tällä levyllä löytyi oikea Aarniseppä-soundi.

Uuden levyn kappaleet ovat syntyneet noin kahden vuoden aikana, tosin Portin on pohdiskellut aihettaan paljon pidempään. Hitaus on tarkan tekemisen toinen puoli. Portin sanoo, että jos kappaleessa on yksikin väärä ääni, se jää vaivaamaan. Hän kuuntelee nauhoja uudelleen ja uudelleen ja saattaa soittaa raitojen päälle uusia ottoja.

Portin kuvaa musiikkia "vakavaksi harrastukseksi".

– Teen sitä, mistä itse tykkään ja mahdollisimman hyvin.

Tätä asennetta kuvaa hyvin levyn julkaiseminen tuplavinyylinä. Vinyylin tuottaminen ei ole ihan halpaa hommaa, ja markkinat ovat rajalliset. Kevään ensimmäistä kärpästä on painettu 100 kappaleen painos. Sen verran toteutuksesta on joustettu, että levyn sisältä löytyy myös latauslinkki.