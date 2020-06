Lukijan mielipide: Uutiset ovat täynnä pelon aiheita

Kun kuuntelemme päivittäin uutisia, ne ovat täynnä pelon aiheita. Koronavirus on pitänyt meitä kuukausitolkulla pelon vallassa, lähes yhtä aikaa on päätettävä lähes kymmenen miljardin hävittäjäkaupoista, eduskunnassa käydään kilpaa kuka pelkää uskottavammin Venäjää, mitenhän Putin on saanut päähänsä että Suomi harjoittelee Naton kanssa Venäjää vastaan.

Ja vielä Al-Holin leiriltä pääsi karkuun kolme äitiä lapsineen jotka päätyivät Suomeen suomalaisina. Osa eduskunnasta on suorastaan paniikissa, nämä äidit ovat kansakunnalle uhka ja meillä Kalajokilaaksossa elävillä on erityinen syy pelkoon, yksi äideistä oli kuulemma täältäpäin. Täytyy vain ihmetellä, miten suomalaiset pärjäsivät talvisodassa, kun nyt kolme äitiä panee housunpuntit tutisemaan.

Ilmastonmuutoksen aiheuttamat uhat koskettavat meitä. Minulla on erityinen pelko näin perhokalastajana, ovatko vesiperhoset häviämässä luonnosta. Susia ja karhuja on nähty aivan kylän pinnassa, uskaltaako mennä metsän hoitoa harrastamaan, kalaan tai syksyllä marjaan? Kuitenkaan suden ei tunneta tappaneen ihmistä vuosikymmeniin, karhu yhden, kissakin kolme.

Hallituksen kaatumisen pelko yllätti, syynä esiintymisen valmentautumiseen käytetyn 50 000 euron laskun maksaminen valtionvaroista. Kulmunin erottua valtiovarainministerin paikalta pelko seuraajasta poistui, Vanhasen ei tarvitse tehdä mitään temppuja oman asemansa pönkittämiseksi, asemaa hänellä on loppuelämäksi.

Velkaantumisen pelko, valtio ja kansalaiset velkaantuu, kansalaiset velkaantuu pankeille, kenelle valtio velkaantuu, EKP ostaa Suomenkin velkakirjoja 23 miljardilla, kenelle EKP velkaantuu? Suomi velkaantuu pandemian ansiosta noin 19 miljardia. Numeroita sopii EKP:n taseeseen, ovatko nämä niin sanottuja ikuisuuslainoja, mitä jos emme olisi rahaliitossa niin kenelle me velkaantuisimme? Aika lähestyy jolloin on pakko kaataa rahavuoret, muuten meistä kaikista tulee näiden torppareita.

Perussuomalaisten hallitukseen osallistuminen alkaa pelottaa, nuorisojärjestön ongelmat, yksittäisten kansanedustajien möläytykset ja vielä koko puolueen ajatuspajan tuotos ”Totuus kiihottaa”. Miten näistä irtisanoudutaan sitten kun on valtaa.

Kaiken huipuksi kuolemanpelko joka on väistämätön, vaikka lääketiede voi lykätä sitä äärirajoille saakka. Itse olen ilmoittanut hoitotahdon, luonnolliset kuolemat ovat harvinaistuneet.

Kannattaa alkaa pohtia näitä pelkojen syitä, miksi näitä pelkoja on syntynyt ja mitä niissä oikeasti on pelättävää. Pelot kuormittavat mieltä henkisesti, jopa lääkärikäyntejä on peruttu koronaviruksen takia. Nähtäväksi jää, onko peruttu luulosairauksien lisäksi myös oikeasti sairaiden, todennäköisesti.

Keskussairaalat ovat rahapulassa, koronavirus ei päässytkään niskan päälle, kansan tervehtyminen yllätti, tämäkin aiheutti ongelmia.

Lehtosen Kalle

Ylivieska