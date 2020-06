Nuorisosäätiön kymmenien miljoonien eurojen lainat on linjattu irtisanottaviksi Aran johtokunnassa – tieto yllätti säätiön nykyjohdon täysin

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Nuorisosäätiön tytäryhtiöiden hakemukset yleishyödylliseksi yhteisöksi on hylätty. Päätös tehtiin Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksessa Arassa toukokuussa.

Nuorisosäätiön toiminnan tarkoituksena on sosiaalinen nuorisotyö ja erityisesti nuorison kasvatustyön kehittäminen sekä nuorten itsenäistymisen tukeminen. Säätiön asunnoissa asuu tuhansia nuoria.

Aran päätös on merkittävä, koska Nuorisosäätiöllä on tytäryhtiöiden kautta valtion takaamia lainoja noin 170 miljoonaa. Niistä aravalainoja on reilut 20 miljoonaa euroa. Lainat on myönnetty aikanaan yleishyödylliseen toimintaan.

Aran ylijohtaja Hannu Rossilahti kommentoi asiaa sähköpostitse. Hänen mukaansa kielteisten päätösten taustalla on Aran johtokunnan kesäkuussa 2018 tekemä linjaus Nuorisosäätiöstä. Se koskee myös lainoja.

– Nuorisosäätiön osalta Aran johtokunta on linjannut, että laajojen ja merkittävien, niin säätiössä kuin kiinteistöyhtiöissä tapahtuneiden yleishyödyllisyyssäännöksiä koskevien rikkomusten johdosta Nuorisosäätiön nimeäminen yleishyödylliseksi yhteisöksi tulisi perua ja sanoa tytäryhtiöissä olevat aravalainat irti sekä lakkauttaa niille myönnetty korkotuki, Rossilahti kirjoittaa.

Nuorisosäätiön osalta yleishyödyllisyyden perumisesta on lainvoimainen päätös.

Säätiön johto on jättänyt tytäryhtiöitä koskevasta päätöksestä Aralle oikaisupyynnön.

– Katsomme, että Aran päätös on virheellinen ja tulemme hakemaan siihen oikaisua. Mikäli virhettä ei korjata, niin teemme tarvittaessa valituksen hallinto-oikeuteen, sanoo Nuorisosäätiön hallituksen puheenjohtaja Jari Laine.

Hänen mukaansa Ara ei ole kertonut Nuorisosäätiön nykyjohdolle kesällä 2018 tekemästään, säätiötä koskevasta linjauksesta, jonka mukaan lainat irtisanotaan ja korkotuki lakkautetaan. Nuorisosäätiö on käynyt vuosien ajan neuvotteluja säätiön tilanteesta Aran kanssa hyvässä hengessä, Laine sanoo.

– Olisimme miettineet mahdollisesti muunlaisia ratkaisuja, jos näistä linjauksista olisi keskusteltu avoimesti. Käsitykseni mukaan Aran toiminta vain lisää valtion lainoihin liittyviä riskejä, Laine toteaa.

Hänen mukaansa Nuorisosäätiön tytäryhtiöt ovat toimineet lainmukaisesti..

– Virheet on tehty Nuorisosäätiössä. Miten me voimme puolustautua, kun säätiön tytäryhtiöitä syytetään toiminnasta, jota ei ole tapahtunut.

Nuorisosäätiön uusi johto aloitti tehtävässään vuonna 2018 ja on pyrkinyt tervehdyttämään säätiön taloutta.

– Olemme tehneet työtä kaksi vuotta ja sitten meille kerrotaan, että linjaukset (säätiön tulevaisuudesta) tehtiin jo ennen kuin aloitimme tehtävässämme, Laine sanoo.

Aran ja Nuorisosäätiön neuvotteluissa on ollut paikalla myös Nuorisosäätiön puolelta saneerausselvittäjä.

– En ymmärrä tällaista (lausuntoa lainojen irtisanomisesta) tilanteessa, jossa oikaisuvaatimukset on lähetetty Araan. Ryhdytään tämmöisiin toimiin vaikka asian käsittely on vielä kesken, Laine ihmettelee.

Nuorisosäätiö on selvittänyt Ara-lainojen tilannetta. Laineen mukaan Suomen lainsäädännöstä ei löydy edellytyksiä lainojen irtisanomisille.

– Tämä on ennennäkemätön tilanne tässä maassa. Säätiö taistelee olemassaolonsa edestä ja katsoo, että sen toimintaa pitäisi tukea, hän toteaa.

Aran ratkaisun taustalla vaikuttavat Nuorisosäätiön vanhaan johtoon kohdistuvat rikosepäilyt. Poliisin esitutkinta koskee säätiön tontti- ja kiinteistökauppoja. Muun muassa Nuorisosäätiön ex- toimitusjohtaja Aki Haaro ja ex-hallituksen puheenjohtaja Perttu Nousiainen ovat tutkinnan kohteina. Tapausta tutkitaan Keskusrikospoliisin (KRP) lisäksi myös Helsingin poliisissa.

KRP on hakenut Haaron ja Nousiaisen sekä muiden epäiltyjen omaisuutta vakuustakavarikkoon. Huhtikuussa Helsingin käräjäoikeus päätti seitsemän miljoonan euron takavarikosta Haaron ja Nousiaisen osalta yhteisvastuullisesti.

Nuorisosäätiön omaisuudesta on kadonnut säätiön edun vastaisiin liiketoimiin noin 50 miljoonaa euroa viime vuosina. Nykyjohto on laatinut säätiön aiemman, keskustataustaisen johdon toimista lukuisia tutkintapyyntöjä.

Sisäisten selvitysten perusteella massiivisten tappioiden syyt löytyvät Nuorisosäätiön Viron toiminnoista, epäedullisista maanvuokrasopimuksista sekä ylihintaisista kiinteistökaupoista.

Aran linjauksen toteutuminen tarkoittaisi aravalainojen irtisanomista Nuorisosäätiön tytäryhtiöissä.

– Säätiön tytäryhtiöt ovat juuri hakeneet päätöksiin muutosta Arasta ja tämä käsittely on virastossa kesken. Tämän vuoksi emme voi enemmälti kommentoida asiaa tässä vaiheessa, Rossilahti viestii.