IK Myran sai tasapelin myötä pistetilinsä auki, mutta valmentaja Magnus Slotten mukaan täysi pistepotti olisi ollut otettavissa Haukiputaan Pallon vieraana

Varsin pettynyt valmentaja vastasi Haukiputaalla puhelimeensa, vaikka IK Myran saikin pistetilinsä auki jalkapallon naisten Ykkösessä, kun HauPa ja Myran päätyivät pistejakoon maalein 2–2 (2–2).

– Tulos ei missään nimessä tyydytä, sillä mielestäni olimme tänään parempi kentällä olleista jalkapallojoukkueista. Harmitusta lisää se, että meillä oli viimeisen viiden minuutin aikana kolme hemmetin hyvää maalipaikkaa, mutta jokaisella kerralla pallo meni tolpan väärältä puolelta. Ylipäätään toinen jakso oli täysin meidän hallintaa, Magnus Slotte harmitteli.

Slotten mukaan HauPa pelasi hyvin erilaista jalkapalloa. Se sai vieraiden pasmat osittain sekaisin.

– Tämä ei missään nimessä ole kritiikkiä, mutta on pakko todeta, että HauPalla oli hyvin omintakeinen pelityyli. Heillä oli oikein klassinen tsemppi päällä, kun jokaisen pallon eteen heittäydyttiin. Kun he saivat pallon, pyrkivät he pelaamaan hemmetin nopeasti ylöspäin. En halua piiloutua meidän joukkueen nuoruuden taakse, mutta kyllä sen näki, etteivät meidän tytöt olleet tottuneet tuollaiseen pelityyliin, Slotte selvitti.

Myran johti ottelua kahteen otteeseen. Ottelun avausmaalin puski Tanja Ali-Marttilan ja Vilma Saarelan esityön jälkeen Jenna Tunkkari, jonka pusku noin kymmenestä metristä suuntautui juuri sopivasti yläriman alapuolelle. 1–2-maalin viimeisteli Myranin parhaana palkittu Ali-Marttila.

– Molemmat maaleistamme olivat todella hienoja. Toisessa maalissa Piita Kytölaakso löysi syötöllään keskuspuolustajan taakse juosseen Ali-Marttilan. Tanjalta erinomainen ensimmäinen kosketus ja vielä hienompi viimeistely, Slotte kehui.

Myranin pelit jatkuvat 27. kesäkuuta, jolloin ONS saapuu Alaveteliin.

– Silloin laitetaan taas uutta matoa koukkuun. Eihän historialla ole sillä tavalla mitään merkitystä, mutta viime vuosina ONS on ollut tuloksellisesti meille erittäin hyvä vastustaja, Slotte mietti.