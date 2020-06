Hallitus lieventää ravintoloiden rajoituksia: aukiolo kahteen aamuyöllä, buffetit sallitaan – yli 500 hengen tilaisuudet sallitaan elokuussa sisällä ja ulkona

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Ravintoloiden rajoituksia aiotaan höllentää juhannuksen jälkeen. Asiasta kerrottiin hallituksen tiedotustilaisuudessa tänään keskiviikkona. Hallitus neuvotteli koronarajoituksista Säätytalolla Helsingissä iltapäivällä.

Maanantaista 22. kesäkuuta alkaen ravintolat saavat pysyä auki kello kahteen asti aamuyöllä, kun anniskelu pitää lopettaa kello yksi. Ravintoloiden istumapaikkamäärä sisätiloissa nostetaan 75 prosenttiin normaalista, ja lisäksi buffetit sallitaan jälleen.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) kertoi tiedotustilaisuudessa, että hallitus antaa asetuksen asiasta huomenna.

Ravintolat, kahvilat ja baarit saavat olla maanantaista alkaen avoinna kello 04–02 ja anniskelu on sallittua kello 09–02. Vaikka sallittua asiakasmäärää nostetaan, jokaisella asiakkaalla tulee olla edelleen oma istumapaikka.

Ravitsemisliikkeiden asiakasmäärien ja aukioloaikojen rajoitukset poistuvat kokonaan 13. heinäkuuta, jos epidemiatilanne pysyy vakaana.

Edelleen voimaan jää vaatimus ravintoloiden omavalvonnasta esimerkiksi asiakaspaikkojen turvallisesta etäisyydestä ja hygieniatoimista. Ravintoloiden on laadittava jatkossakin kirjallinen suunnitelma toiminnastaan.

Ministeri Kiuru muistutti, että rajoitusten purun onnistuminen on kiinni sekä ravintolakentästä että asiakkaista. Rajoitusten lievennysten vaikutuksia seurataan myös jatkossa.

Kesäkuun alusta alkaen ravintolat ovat saaneet olla auki aamukuudesta kello 23:een asti. Alkoholia on saanut tarjoilla kello 9–22, ja sisälle ravintolat ovat saaneet ottaa asiakkaita puolet normaalisti sallitusta määrästä.

1. elokuuta alkaen sallitaan yli 500 hengen tilaisuudet sekä sisä- että ulkotiloissa. Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk.) painotti, että tämä edellyttää esimerkiksi turvaetäisyyksien ja hygienian varmistamista.

– Aluehallintoviranomaiset tekevät harkintaansa pohjautuen päätökset heinäkuun aikana enintään kuukaudeksi kerrallaan.

Kosonen muistutti, että tauti ei ole poistunut Suomesta, vaikka poikkeusolot ovat päättyneet.

Lokakuun alusta alkaen kokoontumisrajoituksista voidaan luopua kokonaan, jos epidemia kehittyy ilman merkittäviä epäsuotuisia poikkeuksia. Kaikki tilaisuudet voitaisiin siis sallia sisällä ja ulkona ilman rajattua henkilömäärää.

Edelleen suositellaan, että viranomaisten turvallisuusohjeiden noudattamisesta huolehditaan omavalvonnalla. Fyysisen etäisyyden pitäminen, hygieniasta huolehtiminen ja sairaana kotona pysyminen ovat Kososen mukaan jokaisen vastuulla.

– On kuitenkin selvää, että tautitapauksia voi tulla lisää. Se on täysin mahdollista. Jos tautitilanne pahenee, valitettavasti meillä on velvollisuus näitä rajoituksia tarkastella uudelleen.

Heinäkuun loppuun asti yli 500 osanottajan yleisötilaisuudet ovat edelleen kiellettyjä, mutta sallittu määrä voidaan ylittää tietyin poikkeuksin ulkotilaisuuksissa.

Tautitilanne mahdollistaa myös sen, että valtioneuvosto purkaa suosituksen vierailujen välttämisestä sairaaloissa. Tässä tulee kuitenkin noudattaa alueellista harkintaa tartuntatautilain mukaisesti.

Lisäksi ympärivuorokautisen hoidon yksiköiden iäkkäille ja muihin riskiryhmiin kuuluville asiakkaille tulee järjestää mahdollisuus turvallisesti tavata läheisiään esimerkiksi ulkona riittävästä suojautumisesta huolehtien, tai järjestämällä erillisiä suojattuja tapaamistiloja.

Hallitus suosittelee, että asiakastiloihin pääsy rajataan silti edelleen pääsääntöisesti yksikön henkilökuntaan, koska epidemian leviäminen riskiryhmien asumispalveluyksiköissä on yhä merkittävä riski.

Suositus vierailujen välttämisestä ei koske asiakkaalle välttämätöntä palvelua antavia henkilöitä kuten esimerkiksi kuntoutustyöntekijöitä tai henkilökohtaisia avustajia. Kriittisesti sairaiden ja saattohoidossa olevien asiakkaiden läheisille sekä synnyttäjien tukihenkilöille tulee järjestää mahdollisuus tavata läheistään turvallisin järjestelyin.

Hallitus kertoi jo maanantaina, että valmiuslain mukaisten toimivaltuuksien käytöstä voidaan luopua, koska tartuntamäärät ovat laskusuunnassa. Kolme kuukautta voimassa olleet poikkeusolot päättyivät Suomessa eilen tiistaina.

Hallitus on linjannut, että tarpeetonta ulkomaille matkustamista tulee välttää edelleen. Rajoitus ei koske Norjaa, Tanskaa, Islantia, eikä Baltian maita.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) vahvisti ennen neuvotteluja, että hallitus arvioi ulkomaan rajoituksia ensi viikon tiistaina. Hän totesi, että jos tautitilanne pysyy maltillisena, niin rajoitusten ylläpitoa varmasti harkitaan. Haavisto kertoi olleensa yhteydessä muihin Pohjoismaihin.

Tiistaina hallitus käsittelee myös ikääntyneiden toimintaohjeita ja etätyösuositusta.