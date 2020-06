Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Lähes koko Suomessa on nautittu lämpimistä, hellelukemia hipovista päivistä. Aurinkoa on riittänyt, ja nopeasti lämmenneet pintavedet ovat houkutelleet suomalaiset uimarannoille. Juhannusviikonlopun sää näyttää juhlijoiden iloksi yhtä kauniilta kuin kulunut viikkokin. Lämpimien säiden valitettava, surullinen seuraus on usein piikki hukkumiskuolematilastoissa.

– Helle, humala ja huolimattomuus ovat vaarallinen yhdistelmä veden äärellä oltaessa, summaa Anne Hiltunen Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitosta.

Kolmen H:n muistisäännöstä yhteen, helteeseen, ei voi itse muistuttaa. Kaksi muuta ovat kuitenkin jokaisen oman hallinnassa, Hiltunen muistuttaa.

Noin kolmasosa suomalaisista ei ole uimataitoisia, selviää Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton teettämästä Uimataitotutkimuksesta. Pohjoismaisen uimataidon määritelmän mukaan uimataitoisena pidetään henkilöä, joka pudottuaan syvään veteen niin, että pää käy veden alla ja päästyään pinnalle pystyy uimaan yhtäjaksoisesti 200 metriä, josta 50 metriä selällään.

– Se ei ole pitkä matka, Hiltunen myöntää.

Vanhemmilla ikäluokilla uimataito ei ole yhtä hyvä kuin nuoremmilla. Hiltusen mukaan suurin syy on se, että Suomen uimahalliverkosto alkoi muotoutua vasta 1960- ja 1970-luvuilla.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Hukkumisen riski on suurinta 65-vuotiailla. Hiltunen epäilee asialla olevan yhteys eläkkeellejäämiseen ja lisääntyneeseen vapaa-aikaan.

– Ehkä eläkelahjaksi voisi siis antaa pelastusliivit.

Suomessa hukkuu Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton tilastojen mukaan tapaturmaisesti vuosittain 100–150 ihmistä. Asukaslukuun suhteutettuna se on selvästi enemmän kuin muissa Pohjoismaissa. Pahin onnettomuuskausi kestää kesäkuulta elokuulle.

– Vesiturvallisuuteen täytyisi saada asennemuutos, Hiltunen sanoo.

Suurin osa hukkumisista voitaisiin välttää oikealla turvallisuusasenteella, varautumisella, pelastusliivien käytöllä vesillä liikuttaessa sekä olemalla vesillä selvin päin.

– Kaveriporukassa voi esimerkiksi olla sosiaalinen paine olla käyttämättä pelastusliivejä veneessä, Hiltunen toteaa.

Erityisen surullisia tapauksia ovat onnettomuudet, joissa hukkuu pieni lapsi. Hiltunen painottaa, että lasta ei saisi jättää veden äärellä hetkeksikään vartioimatta.

– Lasta ei saisi päästää kädenmittaa kauemmas itsestään.

Lapsia valvoessa on tärkeää sopia, kuka aikuinen on valvonnasta vastuussa.

Vain seitsemän prosenttia Suomen kuntien uimarannoista on valvottuja. Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton mukaan Suomen uimarantojen kehitys on pysähtynyt 1970-luvun tasolle. Valvonnasta on useissa paikoissa luovuttu.

Kokkolan yhdestätoista yleisestä uimarannasta valvontaa järjestetään ainoastaan yhdellä. Meripuiston uimarannalla valvontaa järjestetään kesäkuusta elokuuhun tiistaista lauantaihin klo 11–17. On tärkeä muistaa, että valvotullakaan rannalla lasta ei voi jättää yksin.

– Vaikka rannalla olisikin uimavalvoja, se ei poista vanhempien vastuuta, Hiltunen painottaa.

Ruuhkaisilla uimarannoilla valvottavia uimareita on usein niin paljon, että yhden ihmisen on mahdotonta valvoa kaikkia. Valvojasta onkin apua eniten silloin, jos jotain pääsee tapahtumaan. Uimarantojen valvojat ovat koulutettuja rantapelastajia.

Hukkuminen tapahtuu usein hiljaa ja huomaamatta. Hukkuva ihminen ei välttämättä huuda tai huido, joten hukkumisen merkit on vaikea huomata. Lasten leikeissä suurin varoitusmerkki voikin olla hiljaisuus. Hukkuva lapsi voi näyttää vain sukeltelevan.

– Se voi hämätä myös hengenpelastuksen ammattilaista, Hiltunen muistuttaa.

Hiltusen mukaan on tärkeä muistaa, että uimataitoinenkin ihminen voi hukkua. Siksi aikuisenkaan ei ole hyvä mennä uimaan yksin.

Jos joku uimari kiinnittää huomion ja herää huoli, Hiltunen kehottaa vaikka koputtamaan olkaan ja kysymään.

– Aina voi kysyä, onko kaikki hyvin.

Juhannusviikonloppuun Hiltunen haluaa vielä toivottaa turvallisia hetkiä vesillä. Jokainen hukkumisonnettomuus on turha ja jokainen numero tilastoissa on jonkun äiti, isä, lapsi tai ystävä.

– Pidetään hauskaa, mutta pidetään myös kavereista ja muista huolta, Hiltunen vielä lisää.