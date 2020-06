Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkolan brändiä on rakennettu pitkin talvea tositoimin. Asioita on vienyt eteenpäin mainostoimisto Kaski Agency, joka on runsaiden haastatteluiden, kyselyiden ja kohtaamisten kautta pyrkinyt löytämään Kokkolan erikoislaatuisuuden ja vahvat puolet. Haastatteluihin ja verkkotyöpajoihin osallistui nelisenkymmentä ihmistä eri aloilta aina kulttuurista kaupankäyntiin.

Kokkolan kaupunginhallitukselle ja virkamiesjohdolle esiteltiin viime maanantaina kolme vaihtoehtoista mallia vetovoiman ytimeksi.

Esiteltyjen joukosta jatkoon valittiin kaksi, joista kokkolalaiset pääsevät äänestämään parasta vaihtoehtoa.

Ensimmäinen ehdotuksista Kokkolan kaupungin vetovoiman pohjaksi on ”Ihanan tavallinen”. Toinen kaupunkilaisten arvioitavaksi tuleva ehdotus on ”Kokkola OK”, joka on sosiaaliseen ja digitaaliseen mediaan pohjaava malli, sana OK korostuu.

– Ehdotusten lähtökohtana ovat haastatteluissa ja työpajoissa vahvasti esiin nousseet kokkolalaisuuden ulottuvuudet: yritteliäisyys, vaatimattomuus ja omaleimainen huumorintaju. Myös elinympäristön turvallisuus ja kodikkuus korostuvat, avaa Kaski Agencyn luova johtaja Johanna Siltanen suunnittelutyön lähtökohtia.

Kokkolalaisia odotellaan vastaamaan ja valitsemaan kahdesta vaihtoehdosta parempaa. Olemmeko me Olemmeko me " Ihanan tavallinen" vaiko " Kokkola OK"?

Kokkolan kaupungin facebook-sivuilla keskustelu on aaltoillut laidasta laitaan.

Myös Facebookin Puskaradiossa keskusteluketjussa kuohuaa ja ideat lentävät. Täysin varauksetonta ihailua ei ole saanut kumpikaan esillä oleva ehdotus.

Merellisyyden puuttuminen ja haaleus ovat asioita, jotka kansalaisia kismittää brändäyksessä eniten.

Kokkolan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kuntalaisaktiivi Tiina Isotalus kommentoi tehtyä brändityötä facebookissa.

– Työ ei ollut ihan helppoa. Kevään mittaan tähän brändityöhön tehtiin laajaa taustatutkimusta. Korona sotki sitä, että oltaisiin päästy kaupungin kaduille ihmisiä osallistamaan, mutta teemahaastatteluja erilaisista kokkolalaisista tehtiin lähes 50 ja digitaalisesti kerättiin aineistoa (otos jäi tosin jäätävän pieneksi ja ehkä kysymyksenasettelu oli aika suppea). Omasta mielestä valitettavaa oli, että aineistosta nousi osittain todella tylsiä asioita. Kokkolalaisten mielestä kuvaavin sana oli ”turvallisuus". Aiemmassa mielikuvatutkimuksessa pohjalaiskaupungeista Vaasan ja Seinäjoen kohdalta syntyi runsaat sanapilvet, joista löytyi tunnistettavia asioita; paikkoja, tapahtumia, luonnetta ja identiteettiä. Kokkolan kohdalla nousivat Neristanin ja Tankarin rinnalla ”koti”, ”turvallinen” ja jopa ”äiti"! Jos noista lähtökohdista lähtee tekemään brändiä niin onhan se kieltämättä vähän vaikeampaa kuin jos löytyy itsestäänselviä, tuttuja ja särmikkäitä asioita.

Kasken porukka on osaavaa ja haluan antaa heille kiitoksen tähän asti tehdystä työstä. He sukelsivat syvälle kokkolalaisuuteen. Kuitenkin osallistamisen kohdalla ei voida sanoa, että onnistuttiin. Tämä ei johdu tekijöistä vaan koronasta sekä jo alunperin epärealistisen tiukasta aikataulusta. Brändityöhön uppoaa kokkolalaisen omakotitalon verran rahaa - silloin en mitenkään käsitä, että työllä on näin kova kiire. Olen tuonut tätä ilmi pitkin prosessia, jo ennen kuin aloitettiinkaan - tehdään kerralla kunnolla. Harkitusti ja perusteellisesti, jotta päästään parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Tässä ei ole uusintaottoja; kun työ kerran tehdään, sen kanssa eletään pitkään.

Jälkiviisaana (mutta tavallaan ei, koska tästä on onnistunut esimerkki Porista, josta olimme tietoisia) voi nyt sanoa, että se kohta, jossa kaupunkilaiset pääsisivät valmiista esimerkeistä valitsemaan itselleen tärkeimmät ja kokkolalaisuutta kuvaavat symbolit, sanat, värit, fontit, ominaisuudet, jäi kokonaan väliin. Alussa kysyttiin nollasta (ja otos jäi pieneksi) ja nyt tuodaan valmiit ilmeet. Työn ihan keskeinen välivaihe jäi kokonaan tekemättä.

Nyt esitellyistä ilmeistä löytyy onneksi myös hyvää. Noista ilmeistä tuo kruunu on mielestäni selkeä voittaja. Kruunu tulee vaakunasta ja tuo fontti tulee vanhankaupungin katukylteistä ja värimaailma rakennuksista. Kruunubrändi on ehdottomasti suosikkini - Kokkola OK:sta löytyy hyviä asioita, mutta OK brändinä on niin hengetön ja laimea, että se on hädintuskin edes olemassa.

Taas jälkiviisaana on helppo todeta, että ehkä se perikokkolalainen tervanhajuinen, venevajanpunainen, "kolkko bra" ja "eikait siinä mitään, häh" -brändi jäi tässä tulematta. Tervatynnyrin puuttumisesta kysyttiin maanantaina kun brändejä esiteltiin, ja se ei ollut tullut yhdessäkään haastattelussa esille. Voisiko olla, että aineistossa eivät nousseet esille ne meille kokkolalaisille itsestäänselvät asiat? Emme osanneet sanoittaa niitä. Ja tarjosimme sen sijaan turvallista ja kodikasta! Mistä tämä huti johtuu? Luulen, että jos meille olisi tarjottu valmiina symboleina kruunua, tervatynnyriä ja OK:ta, se tervatynnyri olisi silti noussut voittajaksi - nyt voimme vain arvailla.

Ja edelleen; kertokaa ne sanat ja asiat, jotka tässä brändissä pitäisi olla! Haluan todella tietää ja nyt niitä ehtii vielä viedä eteenpäinkin! Lopputulos elää ja hioituu. Ehkä tarpeeksi suuren kansalaispainostuksen alla saadaan vielä yksi gallupkierros aikaan? Who knows, kirjoittaa Tiina Isotalus Facebookin Kokkolan Puskaradiossa.

Isotaluksen postaus kerännyt yli 350 kommenttia ja ehdotusta kaupungin uudeksi ilmeeksi.

Ehdotuksia uudeksi Kokkolan brändiksi voi äänestää verkossa osoitteessa kokkolabrändi.fi äänestys alkoi viime keskiviikkona ja äänestysaikaa on 24.6 saakka.

🔸 Här hittar du två alternativ till Karlebys varumärkesidentitet. Vilken tycker du passar bättre? pic.twitter.com/LIKYgwdIIS — Kokkola Karleby (@KokkolaViestint) June 17, 2020

Sekä brändi-ehdokkaat, että äänestys on myös nähtävillä Kokkolan Wanhassa Kalahallissa.

Wanha kalahalli löytyy Kokkolan kauppatorin laidalta, Suntin varresta.