Jokilaaksojen pelastuslaitoksen juhannus hiljainen – Nivalan tehdasalueen tulipalo ja muita pienempiä tehtäviä

Jokilaaksojen pelastuslaitos tiedotti perjantaina alkuillasta juhannusaaton olleen rauhallinen. Nivalan tehdasalueen tulipalo aamupäivällä on ollut aaton isoin hälytystehtävä. Keskisuuripalo saatiin kuitenkin nopeasti sammutettua.

Toinen tulipalo sattui iltapäivällä Ylivieskassa, kun moottoripyörä syttyi palamaan ajon jälkeen jakeluasemalla. Tiedotteen mukaan palon alkusammutus oli onnistunut ja pelastuslaitokselle jäi tehtäväksi lähinnä tilanteen tarkistaminen.

Lisäksi on ollut muutamia muita pienempiä onnettomuuksia.

Vakavia henkilövahinkoja vaatineita onnettomuuksia ei ole tullut Jokilaaksojen pelastuslaitoksen tietoon.

Pelastuslaitos on silti varalta kohottanut lievästi pelastustoiminnan toimintavalmiutta juhannuksen ajalle. Muutamilla paloasemilla eri puolella aluetta on valmiudessa muutamia ylimääräisiä henkilöitä, joita saadaan nopeasti tarvittaessa hälytettyä pelastustoimintaan.

Pelastuslaitos kertoo tiedotteessaan, että juhannuskokon polttaminen on mahdollista, sillä metsäpalovaroitus on poistunut Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueelta eilisten sateiden seurauksena ja avotulen tekeminen on taas sallittua. Tiedotteessa kuitenkin muistutetaan avotulen normaaleista turvallisuusohjeista, tulen sytyttäjän vastuista ja velvollisuuksista.

Avotulesta pitää ilmoittaa pelastuslaitokselle.