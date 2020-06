Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Parasta aikaa ovat meneillään viimeiset hetket avoimesta huutokaupasta, jossa on myynnissä Kokkolan kaupungin omistamia entisen Trullevin lomakylän rakennuksia vuokratonttioikeuksin.

Tällä hetkellä huutokauppasivustolla on myynnissä Trullevin lomakylän entinen päärakennus. 6000 neliön vuokratontilla olevasta rakennuksesta on 12 tarjoajaa jättäneet liki 90 tarjousta. Hinta rakennukselle ja vuokratontille on noussut yli 57 000 euroon. Trullevin lomarakennuksen osalta huutokauppa päättyy 22.6.2020 eli juhannuksen jälkeen maanantaina.

Trullevin lomakylän entisestä, vuonna 1986 rakennetusta saunarakennuksesta ja 5300 neliön vuokratonttioikeudesta on 14 tarjoajaa jättänyt 37 tarjousta. Hinta on noussut lähes 40 000 euroon. Myös Trullevin vanhan saunarakennuksen osalta huutokauppa sulkeutuu juhannuksen jälkeen maanantaina iltapäivällä kello 16 jälkeen.

Elokuun alkuun saakka kaupan olevasta Kälviän Liiketalo Oy:stä yli kolmensadan neliön liikehuoneistosta on jätetty yksi alle 500 euron tarjous.

Huutokaupat.comiin tulee vielä kuluvan vuoden aikana muitakin Kokkolan kaupungin salkuttamia kohteita kaupan. Piakkoin myyntiin laitetaan 1950 rakennettu Lohtajan entinen kunnantalo ja kesän jälkeen myyntiin päätyy kantakokkolasta niin kutsuttu RTV-talo.

Vaikka huutokauppa käydään verkossa, voi siihen osallistua myös henkilökohtaisesti paikan päällä jättämällä myyjälle kirjallinen sitova tarjous. Kaikki tarjoukset rekisteröidään julkisiksi kohteen ilmoitukseen.

Huolimatta siitä, että huutokauppa päättyy johonkin summaan, ei kaupat ole ihan sillä selvät.

Lopullisen myyntipäätöksen toteutuvista kaupoista tekee Kokkolan kaupungin toimivaltainen viranomainen, tilatyöryhmä ja kaupunginhallitus.

