"Tämä on ollut paras juhannus moneen vuoteen" – Kokkolan ja Kalajoen leirintäalueilla on vietetty vilkasta juhannusta, mutta merivartioston ja pelastuslaitosten juhannus on sujunut rauhallisemmin



Kokkolan leirintäalueella oli lauantaina jopa enemmän yöpyjiä kuin perjantaina. Erkki Ahtiainen

– Juhannuksesta on ainakin tähän mennessä selvitty hengissä, Kokkola-Campingin yrittäjä Erkki Ahtiainen toteaa naurahtaen. Leirintäalueen juhannus on ollut aivan yhtä vilkas kuin edellisinäkin vuosina. Mökit ovat täynnä, ja karavaanareitakin on liikkeellä mukavasti. – Ei se tullut meille mitenkään yllätyksenä. Nyt ei ole mitään tapahtumia ja johonkinhan ihmisten on mentävä. Aattoiltana leirintäalueen ravintolassa kävi kuhina. Alkoholia myytiin yhdeltä tiskiltä, jonka luona asiakkaat jonottivat kahdessa jonossa puoli yhdeksästä kymmeneen. – Aatto on perinteisesti ravintolan puolella yhtä hurlumheitä ja eilenkin oli aikamoinen härdelli päällä. Pienet tilat, suuri ihmisjoukko ja liian paljon nautittua nestettä luo huonon yhdistelmän, mutta yö oli kaikin puolin rauhallinen eikä alueella pidetty omia jatkoja, Ahtiainen kertoo. Juhannus on sujunut hyvin myös Kalajoen leirintäalueella. – Emme osanneet kesän alussa odottaa tällaista juhannusta, mutta hyvä sääennuste alkoi näkyä nopeasti varauksissa. Tämä on ollut paras juhannus moneen vuoteen, Kalajoki Top Campingin vastaanottopäällikkö Anne Kananen iloitsee. Telttapaikat, mökit ja karavaanialueen merenrantapaikat ovat täynnä. Vaikka perinteiset juhannusfestarit on peruttu koronan vuoksi, kalajokiset ravintolat ovat järjestäneet omia pienempiä tapahtumia livemusiikin merkeissä. Ihmisillä on siis ollut varsin mukavaa. Mukavaa juhannusta on vietetty myös Länsi-Suomen merivartiostossa, sillä meripelastustehtäviä on ollut odotettua vähemmän. – Mehän tietysti toivomme, että valistus olisi viimeinkin purrut. Toki tuulellakin voi olla osuutta asiaan, Länsi-Suomen merivartioston meripelastusjohtaja Petri Kippola sanoo. Myös Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksella sekä Jokilaaksojen pelastuslaitoksella on ollut rauhallinen juhannus. Isoja tehtäviä ei ole ollut, mutta Jokilaaksojen pelastuslaitos on ehtinyt pelastaa kokonaisen lintuperheen. – Naakka oli tehnyt Haapajärvellä pesän IV-hormiin. Siihen oli lauantaina asennettu peltinen räppänä eikä emo päässyt enää poikasten luo. Kun räppänä poistettiin, tilanne raukesi, päivystävä palomestari Joose Veteläinen kertoo. Poliiseilla on sen sijaan riittänyt hommia. Oulun poliisin alueella on ollut runsaasti tehtäviä: häiriökäyttäytymistä, päihtymystä ja kotihälytyksiä. – Lämmin ilma houkuttelee alkoholin pariin ja samalla lieveilmiöiden määrä kasvaa. Odotamme ensi yötä jännityksellä, Oulun poliisista kerrotaan. Pohjanmaan poliisi kohtasi viime yönä runsaasti rattijuoppoja ja ensi yöstä odotetaan tehtävämäärien osalta hyvin samankaltaista. – Mutta tähän varauduttiin, eikä juhannus päässyt yllättämään meitä, Pohjanmaan poliisista todetaan.