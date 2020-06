Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Kokkolan brändityö on myöhässä, sillä 400-vuotisjuhlavuosi ei tullut ihan yllättäen – Kerro kommenttikentässä, millainen kaupunki Kokkola on

Millainen on Kokkolan brändi nyt ja millainen siitä pitäisi tulla? Kun puhutaan 400-vuotiaasta kaupungista, on historia melkoinen. Mielikuvia on olemassa ja kaupunkikuva on vuosien ja satojen vuosien aikana syntynyt. Silti tarvitaan brändäystä ja ainakin tunnetuksi tekemistä.

Kun kysyy kokkolalaisilta, millainen kaupunki on, hämmästyy usein vaatimattomia kaupunkilaisia. Ikänsä paikkakunnalla asuneet eivät ehkä huomaa tai tohdi kehua kaupunkinsa myönteisiä puolia.

Kokkolahan on leimallisesti meri- ja satamakaupunki sekä suurteollisuusalue, vaikka kaikki tämä ei varsinaisesti koko laajalla Kokkolan alueella näykään.

Kokkola on lisäksi jalkapallokaupunki. Täällä on yliopistokeskus, hienot ulkoilu- ja urheilumahdollisuudet, kulttuuria ja historiaa. Kokkola on myös kaksikielinen ja käytännössä hyvin monikielinen seudulle muuttaneiden ihmisten ansiosta.

Kokkola muodostuu useasta kunnasta takavuosien liitosten vuoksi. Öja, Ullava, Kälviä ja Lohtaja ovat aikansa kipuilleet liitoskunnan aseman vuoksi, mutta toki kanta-Kokkolaakin voi kutsua liitoskunnaksi. Usean kunnan yhdistelmä tuo kaupungille oman leimansa.

Brändityötä on tehnyt yhdessä kaupungin kanssa mainostoimisto. Tekeminen maksaa ja brändäyksestä on oltava hyötyä. Sosiaalisessa mediassa käy vilkas keskustelu aiheesta ja brändi-ideat saavat moitteita ja kannatusta, jopa tyrmäyksiä.

Brändityö etenee siten, että kaupunkilaiset pääsevät äänestämään mieleistään kahdesta valitusta vaihtoehdosta. "Ihanan tavallinen Kokkola" tai "Kokkola OK" ovat äänestykseen annetut vaihtoehdot. Jälkimmäisen tyrmään itse pelkästään kielen vuoksi. Suomen ja ruotsin kieli ovat täynnä kauniita sanoja, miksi tyytyä ok:hon.

"Ihanan tavallinen Kokkola" on aito, mutta löytyisi meiltä jotakin hiukan vahvempaa ja särmikkäämpää brändäystä hienolle kaupungille, vaikka pysyttäisiinkin kohtuudessa. Mielikuva kaupungista ei näy pelkästään sisään vaan erityisesti ulospäin.

Sitä voi kritisoida, että yleisö pääsi äänestämään vasta juuri juhannuksen alla ja äänestysaikaa on viikko pyhät mukaan lukien. Kalliissa ja tärkeässä brändityössä ei saa olla liian kiire varsinkin, kun Kokkolan 400-vuotisjuhlavuosi ei tullut ihan yllättäen.

Koronakevät saattoi vaikuttaa yleisön osallistamiseen, mutta taidettiin olla valmiiksi myöhässä, jos brändityö oli kesken juhlavuoden maaliskuussa, jolloin koronapandemia alkoi vaikuttaa.

Nyt kannattaa kuitenkin yrittää vaikuttaa. Ehdotuksia voi äänestää Kaupungin verkkosivulla ja julisteet ovat nähtävillä Kokkolan Wanhassa Kalahallissa. Millainen on sinun Kokkolassa? Kerro mielipiteesi, myös tämän pääkirjoituksen kommenttiosuudessa tai Keskipohjanmaan Facebookissa. Kukaan ei kiellä ideoimasta vielä jotakin ihan uuttakin.