Kokkolan brändiä on rakennettu sadallatuhannella eurolla viime talvesta lähtien. Brändityötä on vienyt eteenpäin helsinkiläinen mainostoimisto Kaski Agency, joka on haastattelujen, kyselyiden ja kohtaamisten kautta pyrkinyt löytämään Kokkolan erikoislaatuisuuden ja vahvat puolet. Haastatteluihin ja verkkotyöpajoihin on osallistunut nelisenkymmentä ihmistä eri aloilta aina kulttuurista kaupankäyntiin.

Kokkolan kaupunginhallitukselle ja virkamiesjohdolle esiteltiin viime maanantaina kolme vaihtoehtoista mallia kaupungin vetovoiman ytimeksi.

Hiukan yllättäen viime keskiviikkona läväytettiin julki kaksi kaupunki-brändi ehdokasta, joista kokkolalaiset pääsivät äänestämään parasta vaihtoehtoa. Kaupunkilaisille annettiin viikko äänestysaikaa ja tuohon viikkoon osui juhannuksen aika.

Ensimmäinen ehdotuksista Kokkolan kaupungin vetovoiman pohjaksi on ”Ihanan tavallinen”. Toinen kaupunkilaisten arvioitavaksi tuleva ehdotus on ”Kokkola OK”, jonka on sosiaaliseen ja digitaaliseen mediaan pohjaava malli, sana OK korostuu.

Kokkolan kaupungin Facebook-sivuilla keskustelu on aaltoillut laidasta laitaan. Myös Facebookin Puskaradiossa keskusteluketjussa kuohuaa ja ideat lentävät. Täysin varauksetonta ihailua ei ole saanut kumpikaan esillä oleva ehdotus. Kommentteja aiheesta on jätetty satoja.

Merellisyyden puuttuminen ja haaleus ovat asioita, jotka kansalaisia kismittää brändäyksessä eniten.

Kokkolan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kuntalaisaktiivi Tiina Isotalus kommentoi tehtyä brändityötä facebookissa.

– Työ ei ollut ihan helppoa. Kevään mittaan tähän brändityöhön tehtiin laajaa taustatutkimusta. Korona sotki sitä, että oltaisiin päästy kaupungin kaduille ihmisiä osallistamaan, mutta teemahaastatteluja erilaisista kokkolalaisista tehtiin lähes 50 ja digitaalisesti kerättiin aineistoa (otos jäi tosin jäätävän pieneksi ja ehkä kysymyksenasettelu oli aika suppea). Omasta mielestä valitettavaa oli, että aineistosta nousi osittain todella tylsiä asioita.

Kasken porukka on osaavaa ja haluan antaa heille kiitoksen tähän asti tehdystä työstä. He sukelsivat syvälle kokkolalaisuuteen. Kuitenkin osallistamisen kohdalla ei voida sanoa, että onnistuttiin. Tämä ei johdu tekijöistä vaan koronasta sekä jo alunperin epärealistisen tiukasta aikataulusta. Brändityöhön uppoaa kokkolalaisen omakotitalon verran rahaa - silloin en mitenkään käsitä, että työllä on näin kova kiire. Olen tuonut tätä ilmi pitkin prosessia, jo ennen kuin aloitettiinkaan - tehdään kerralla kunnolla. Harkitusti ja perusteellisesti, jotta päästään parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Tässä ei ole uusintaottoja; kun työ kerran tehdään, sen kanssa eletään pitkään, kirjoittaa Tiina Isotalus Facebookissa.

Isotaluksen postaus on kerännyt jo lähes 500 kommenttia ja ehdotusta kaupungin uudeksi ilmeeksi.

– Keskustelu on käynyt kuumana ja vilkkaana. Yritän työstää kaupunkilaisten kommenteista tiivistelmän myös kaupunginhallituksen käyttöön. Ehkä tästä vielä tulee osallistamisen malliesimerkki, kommentoi Isotalus asiaa Keskipohjanmaan somessa.

Ehdotuksia uudeksi Kokkolan brändiksi voi äänestää verkossa osoitteessa kokkolabrändi.fi äänestys alkoi viime keskiviikkona ja äänestysaikaa on 24.6 saakka.

Kokkolan kaupunginhallitus valitsee brändi-ilmeen kuntalaisten vastausten perusteella keskiviikon kokouksessaan.

Sekä kaupungin brändi-ehdokkaat, että äänestyksen piti olla nähtävillä Kokkolan Wanhassa Kalahallissa.

Sunnuntain päiväkävely paikalle osoitti sen, että Wanhassa Kalahallissa ovet olivat kiinni, ikkunoissa toki julisteet ja brändi-ehdokkaat esillä, mutta paikalta ei löytynyt mitään ohjetta kuinka toimia, mistä valita ja minne äänensä voi osoittaa.

