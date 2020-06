Lukijan mielipide: Kokkola-Pietarsaaren lentoaseman matkustajamäärät

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Finnairin toimitusjohtaja Topi Mantereen haastattelussa (KP 8.6.2020) oli perustavaa laatua oleva (paino)virhe, joka liittyy neljän pienimmän maakuntakentän vuosittaisiin matkustajamääriin. Artikkelissa lukee, että ”Neljän pienimmän maakuntakentän matkustajamäärät ovat Finavian tilastojen mukaan vuosittain alle 10 000.”. Mainitusta luvusta puuttuu yksi nolla, siis oikea raja-arvo on kymmenkertainen, eli 100 000. Esimerkkinä Manner mainitsee Kemi-Tornion matkustajamäärät, jotka ovat laskeneet koko 2000-luvun ajan.

Niin ovat myös Kokkola-Pietarsaaren (ent. Kruunupyy) matkustajamäärät laskeneet suurimman osan 2000-lukua, itse asiassa jopa enemmän kuin Kemi-Tornion. Seuraavien lukujen lähteenä ovat Finavian Lentoliikenteen tilastot -verkkosivut vuosilta 2000 vs. 2019. Kemi-Tornio 124 643 vs. 63 579 muutos -49,0 % ja Kokkola-Pietarsaari 128 088 vs. 561 13 muutos -56,2 %. Laskeutumisissa pudotusta on vähemmän, Kemi-Tornio 1 338 vs. 945 muutos -29,4 % ja Kokkola-Pietarsaari 2 067 vs. 1 092 muutos -47,2 %.

Kruunupyyn lukujen osalta voidaan todeta, että 20 vuodessa reilusti yli puolet matkustajista - yli 70 000 - ovat siirtyneet muihin kulkuneuvoihin ja/tai vaihtaneet käyttämään naapurikenttien ilmailupalveluja. Liki puolet lennoista ovat siirtyneet muille reiteille.

Kun Kruunupyyn lentoasemalla ylitettiin 100 000 matkustajan raja ensimmäisen kerran v. 1997 kuviteltiin, että vastikään käyttöön otettu matkustajaterminaalilaajennus tulisi pian käymään ahtaaksi. Toipuminen 1990-luvun lamasta oli sen verran vauhdikasta, että villeimpien arvailujen mukaan 150 000 matkustajan raja rikkoutuisi muutamassa vuodessa. Ylipositiivista tulevaisuudenkuvaa pönkitti vielä se, kun Ilmailulaitos valitsi Kruunupyyn lentoaseman vuoden lentoasemaksi 1998. V. 1997 – 1998 Kruunupyy oli Ilmailulaitoksen matkustajatilastoissa ”Top 10” -kerhossa sijalla 10. Tämä oli eräänlainen ylpeydenaihe silloiselle Finnairin Sisä-Suomen piirin organisaatiolle, kun piirin kaikki neljä lentoasemaa (Jyväskylä, Tampere ja Vaasa) olivat ”kympin sakissa”.

Kruunupyyssä yli 100 000 matkustajan "putki" jatkui seitsemän vuotta peräkkäin ja ennätys tehtiin 131 895 matkustajalla v. 2001. Muun muassa syyskuun 11. terrori-iskut ja SARS-epidemia v. 2002 – 2004 rokottivat lentoyhtiöitä maailmanlaajuisesti. Matkustajamäärät lähtivät tasaiseen laskuun ja v. 2004 Kruunupyy putosi 100 000 matkustajan kerhosta. Taisi olla vain yhteensattuma, että samana vuonna Finnair vetäytyi Kruunupyystä ulkoistamalla kaikki jäljellä olevat maapalvelutoiminnot.

Syyskuun 11. päivän terrori-iskujen jälkeen ihmiskunta jatkaa kulkuaan kriisistä toiseen. Vaikka SARS-epidemia ei ollut maailmanlaajuinen, se aiheutti CNN:n uutisen mukaan lentoyhtiöille 7 miljardia dollarin tappiot maailmanlaajuisesti . Kesäkuun alkuun mennessä korona on IATA:n mukaan aiheuttanut lentoyhtiöille 84 miljardin dollarin tappiot maailmanlaajuisesti ja lisää tulee joka päivä.

Viimeistään tässä vaiheessa Mielensäpahoittaja toteaisi: ”Ennen kaikki oli paremmin”. Uusien ennätysten lyömiseen Kokkola-Pietarsaaren lentoasema tarvitsisi vuodessa 75 000 uutta matkustajaa ja 1 000 lentoa. Jopa 100 000 matkustajan rajan rikkominen kuulostaa ylioptimistiselta, puhumattakaan paluusta takaisin ”Top 10” -kerhoon. Yksi asia on kuitenkin satavarma: ”Kauas on pitkä matka.”

Lentoliikenteen palautumista odotellessa, rinta rottingille ja kohti uusia seikkailuja, vaikka junalla.

Kiitos ja anteeks…

Jan Helminen

Asemapalvelupäällikkö evp.