Murha-aseena television antennijohto – Raahelaismiehelle elinkautinen

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Oulun käräjäoikeus tuomitsi maanantaina raahelaisen 38-vuotiaan Harri Tapio Piipon murhasta ja muista rikoksista elinkautiseen vankeuteen. Oikeus katsoi, että Piippo surmasi kesäkuussa 2019 Raahessa yhdessä toisen henkilön kanssa television antennijohdolla kuristamalla tappanut raahelaisen 41-vuotiaan miehen. Toinen tekijä kuoli ennen oikeudenkäyntiä.

Uhrin ruumis on teon jälkeen viety Siikajoella olevaan lietekaivoon, josta poliisi löysi sen 11. heinäkuuta 2019 löytänyt. Käräjäoikeus katsoi, että mies on tehnyt teon vakaasti harkiten sekä erityisen raa`alla ja julmalla tavalla. Rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Motiivina tekoon oli ollut se, että uhri oli aikaisemmin keväällä anastanut 38-vuotiaan miehen kassakaapin.

Mies kiistää henkirikoksen. Hän myönsi käyttäneensä uhria kohtaan antennijohtoa, mutta kertoi toimineensa hätävarjelutilanteessa. Uhri ei vastaajan mukaan ollut kuollut vastaajan käsittelyyn.

Asunnossa tapahtumahetkellä paikalla ollut 28-vuotias nainen tuomittiin rikoksentekijän suojelemisesta. Naisen tutkintavankeudessa olemisesta aiheutunut vapaudenmenetysaika katsottiin riittäväksi seuraamukseksi. Nainen oli kätkenyt tekovälineenä käytetyn antennijohdon sekä uhrin matkapuhelimen ja siivonnut asunnolla.

Lisäksi jutussa tuomittiin 44-vuotias mies huhtikuussa 2019 tehdystä törkeästä pahoinpitelystä 1 vuoden 8 kuukauden pituiseen ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Mies on lyönyt Piippoa veitsellä kylkeen sen jälkeen, kun tämä oli ensin ollut oikeudettomasti pyrkimässä miehen kotiin, mutta ollut jo taloyhtiön pihalla poistumassa paikalta. Piippo tuomittiin törkeästä kotirauhan rikkomisesta.

Lisäksi hän tuomion hautarauhan rikkomisesta, pahoinpitelystä ja oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisesta.

Tuomio ei ole lainvoimainen.