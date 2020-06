Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Matkailija haluaa hyviä palveluita kukin makunsa mukaan

Koronapandemian aikana on korostunut myös lähimatkailu ja kenties sitä voisi kutsua myös retkeilyksi. Halutaan tutustua paikkoihin, jotka ovat olleet koko ajan ulottuvilla, mutta eivät ehkä niin kiinnostavina kohteina kuin kauempana olevat.

Myös kotiseudulla voi leikkiä turistia samaan tapaan kuin muualta tulleet matkailijat tai uudelle paikkakunnalle muuttaneet ihmiset. Viimeksi juhannuksena tuli kohdattua ihminen, joka halusi parhaimmat vinkit Keski-Pohjanmaalle. On hauska leikkiä matkaopasta ja toisaalta toimia oman kotiseudun puolestapuhujana. Silloin voi olla tyytyväinen, kun vieras huokaisee ihastuksesta siitä kaikesta, mitä meillä täällä on.

Kun hallitus lievensi matkailua ja palveluita koskeneita rajoituksia, sai Suomi uudenlaisen kesäherätyksen. Koko matkailukesää ei olekaan vielä menetetty. Matkailusta vastaava elinkeinoministeri Mika Lintilä viesti jo ennen hallituksen linjausta siihen suuntaan, että matkailu tulisi vapauttaa nimenomaan kotimaassa.

Matkailussa on kysymys elinkeinosta ja sitä kautta työpaikoista, mutta ihan puhtaasti ihmisten hyvinvoinnista ja lomamahdollisuuksista. Pitkän talven ja vieläpä koronakevään jälkeen on sangen monella energiaa ja unelmia. Matkailu on mainio tapa päästä eroon arjesta, työstä ja kotiympyröistä.

Maanantaina uutisoitiin, että matkailu koki takapakkia jo alkuvuonna. Suomeen ulkomailta suuntautuvan matkailun arvo pieneni edellisvuoteen verrattuna. Myös matkailu Suomesta ulkomaille väheni. Elinkeinon suuruutta kuvastavat käsittämättömät luvut. STT:n jutun mukaan matkailijoiden mukana Suomesta virtasi alkuvuonna ulkomaille lähes miljardi euroa. Samaan aikaan matkailusta Suomeen saatiin tuloja noin 700 miljoonaa euroa.

Myös kotimaanmatkailija haluaa hyviä palveluita. Erilaisille ihmisille palvelu tarkoittaa tietysti erilaisia asioita. Se on selvää, että pelkkä luonnonkauneus ei riitä vaan nykyajan matkailija haluaa asioiden toimivan, yöpymisten järjestyvän ja ruuan maistuvan. Yksi haluaa luksusta, toinen vaatimatonta ja siistiä.

Nykyaikaan kuuluu, että ravintolat, kahvilat ja kaupat ovat auki ja ihmisiä palvellaan. Jopa juhlapyhinä tai ehkä erityisesti silloin ihmiset haluavat tehdä ja kokea eivätkä pelkästään nauttia rauhasta oman porukan kesken.