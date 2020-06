Lukijoiden mielipide: Kokkotyö-säätiön puolesta

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Vuoden 2019 aikana Kokkotyösäätiö on toteuttanut valmennus- ja asiantuntijapalveluita 453:lle kokkolalaiselle henkilölle. Yhteistyötä tässä työssä on tehty mm. Kpedun ja Luovin kanssa ESR-hankkeena. Kokkolassa on toiminut nuorten työpajatoiminta. Työvalmennusta ja ohjausta tarjottiin kymmenissä erilaisissa pajaympäristöissä, samoin erilaisia oppimisympäristöjä on ollut parisen kymmentä.

Kuntayhtymä Soite on ostanut kuntouttavan työtoiminnan palveluja vähemmän kuin aiemmin, eikä Kokkolan kaupunki ei ole myöntänyt syksyn 2019 jälkeen rahoitusta nuorisotoimen Varkku-toimintaan. Säätiön talouteen noilla oli selkeästi heikentävä vaikutus. Kevään koronakriisi on pahentanut taloustilannetta edelleen.

Kokkotyö-säätiöllä oli jo alkuvuodesta (1.1.–31.3.20), 251 kokkolalaista valmentautujaa joista kolmanneksen arvioidaan olevan yli 1000 päivää työttömänä olleita eli kalliimman maksun piiriin kuuluvia. Mikäli näille henkilöille ei olisi ollut osoittaa työtoimintayksikköä tai säätiön palveluita, heidän yhteenlaskettu työmarkkinatuen osamaksu olisi ollut jo tältä kolmelta kuukaudelta 497 000 euroa eli vuositasolla 1 988 000 euroa.

Kokkolan kaupunginhallituksen tuleekin miettiä tarkkaan Kokkotyö-säätiöltä tullutta avustusanomusta.

Taloudelliset syyt:

– Kokkotyösäätiön toiminta kohdistuu henkilöille, jotka ilman säätiötä voisivat olla vaikeasti työllistettäviä tai jopa työttömiä, ja joista kaupunki joutuisi maksamaan sakkoja valtiolle. Rahaa menee kaupungilta kuitenkin, mutta tekeekö se mutkan säätiön kautta vai suoraan valtiolle. Viimeksi mainitussa se ei auta Kokkolaa ja kokkolalaisia lainkaan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Humaanit syyt:

– Kokkotyösäätiö työllistää vaikeasti työllistettäviä, joille työskentely säätiöllä antaa rytmiä ja mielekästä tekemistä. Tämmöinen toiminta vähentää ja jopa estää myöhempiä terveydellisiä, sekä fyysisiä että psyykkisiä ongelmia, ja näiden ongelmien hoitoja ja tämä taas vie asian takaisin myös tuohon taloudelliseen kohtaan.

Uskomme säätiön pääsevän yli tämän hetkisen alhon, mutta jotta tilanteen paraneminen helpottuisi ja nopeutuisi, kaupungin ylimääräinen avustus auttaisi tässä kovasti. Onko Kokkolan kaupungilla todellakin varaa olla antamatta avustusta?