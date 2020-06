Lukijan mielipide: "Kokkola OK eikä yhtään sairaalahoidossa"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkola on kevään aikana aloittanut uuden brändin kirkastamisen. Nyt äänestettävänä on kaksi helsinkiläisen mainostoimiston näkemystä Kokkolan uudesta ilmeestä ja sloganeista. Ilmeet perusteluineen ovat nähtävissä kokkolabrändi.fi-sivustolla ja äänestys päättyy 24.6.

Kokkolaan palattuani noin kymmenisen vuotta sitten, olen ehtinyt nähdä jo useamman, toisistaan poikkeavan ilmeenrakennusprojektin. Merihenkisestä, majakkasaareen nojaavasta ilmeestä on kuljettu Elina Warstan kuvittamiin kuviin varsin lyhyessä ajassa. Välillä toki matkailu on pyrkinyt brändäämään Kokkolaa "hymyilevänä", reagoimaan ja hyödyntämään kaikkea mihin voi tarttua. Uskon, että näissä kaikissa brändäyksissä on ollut paljon hyvää. Nyt vain vaikuttaa vahvasti siltä, että kaupungin brändiä miettivä työryhmä pyrkii löytämään menestyvämmän brändin luomalla nahkansa yhä uudelleen. Olisi hyvä ymmärtää, että mikään brändi ei voi uudistua täysin menettämättä jo saavutettua brändiarvoa ja luotuja mielikuvia. Poukkoileva tyyli luo enemminkin hämmennystä ja mielikuvaa epävarmuudesta. Hyvä brändi rakentuu ja kehittyy, sekä nojaa aina edelliseen ilmeeseen, ja kehittyy ajan mukaan. Ei mikään brändi ehdi rakentua ja kasvaa Kokkolan hieman epätoivoisen kovassa uudistustahdissa.

Uusista brändivaihtohdoista lyhyesti; sloganeiksi on ehdolla ”Ihanan tavallinen” ja ”Kokkola OK”. Mediassa jaetaan aika-ajoin ranking-sijoja mitä hauskemmista kunta-sloganeista, ja niistä noloimmat pitävät kärkipäätä. "Ihanan tavallinnen" ei ole ollenkaan noloimmasta päästä, mutta tavallisuudessaan tuskin herättää tunteita puolesta tai vastaan, emme siis tule erottumaan. Mielenkiintoista on, että brändiryhmä on pyytänyt äänestämään parhaiten Kokkolaa kuvaavaa sanaa ja vähiten ääniä 5% sai sana "tavallinen".

”Kokkola OK” on sen sijaan mielenkiintoisempi. Brändiryhmä on haastatteluillaan selvittänyt, että meillä on omalaatuinen huumorintaju ja äänestänkin se mielessä. Kuulin aikoinaan selityksen "OK" kirjainparin synnylle, joka ajoittui tarinan mukaan Yhdysvaltain sisällissotaan. Tällöin viestinnän helpottamiseksi syntyi tehokas lyhenne ilmoittaa kuolleiden määrä, jossa O tarkoitti nollaa ja K killed, eli "nolla kuollutta". Tämä tarina piti mennä heti wikipediasta tarkistamaan. Oli miten oli, OK edustaa minulle tätä ja kokkolalaisena voin toki näinä aikoina olla ylpeä siitä. Ensivuonna katsotaan varmasti asia uudelleen.

Tuomas Paananen