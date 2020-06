Kestävä kasvu ja kansanvalta tapetilla elokuussa Kokkolassa järjestettävässä Chydenius-seminaarissa – Tilaisuudessa puhuvat muun muassa kokkolalainen EU-komissaari Jutta Urpilainen ja toholampilainen elinkeinoministeri Mika Lintilä

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Anders Chydenius -säätiö tiedottaa, että Kokkolan Chydenius-seminaari järjestetään lauantaina 22.8. Sen teemana on "Kestävä kasvu ja kansanvalta koronan jälkeen?”.

Seminaarin järjestävät Anders Chydenius -säätiö, Kokkolan kaupunki ja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius yhteistyössä Keski-Pohjanmaan Osuuspankin, Osuuskauppa KPO:n, Keskipohjanmaa-lehden ja Pohjanmaan kauppakamarin kanssa.

– Tarvitaan avointa keskustelua siitä, miten Eurooppa, Suomi ja Pohjanmaa rakentavat kestävää kasvua näissä haastavissa olosuhteissa. Kansalaisen tai ”pienen ihmisen” näkökulma on tärkeä osa Chydeniuksen perintöä, joten toisena teemana on kansanvallan haasteet ja mahdollisuudet tässä ajassa. Onkin arvokasta, että tämä tilaisuus on mahdollista järjestää avoimesti ja turvallisesti myös koronasuositusten aikana, toteaa Anders Chydenius -säätiön asiamies Juha Mustonen tiedotteessa.

Kokkolan kaupunginjohtaja Stina Mattila pitää tilaisuutta tärkeänä osana Kokkolan 400-vuotisjuhlavuotta.

– Kokkolan kaupunki haluaa vaalia Chydeniuksen perintöä. On hienoa, että tätä työtä voidaan tehdä kaupungin, yliopistokeskuksen, paikallisen elinkeinoelämän ja Chydenius-säätiön yhteistyönä. Kaupungin yhteiskuntasuhteista kertoo se, että kestävästä kasvusta puhuvat Suomen oma komissaari kokkolalainen Jutta Urpilainen ja maakunnan oma ministeri Mika Lintilä, sanoo Mattila tiedotteessa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Mattila avaa tilaisuuden yhdessä Chydenius-säätiön hallituksen puheenjohtaja Björn Vikströmin kanssa. Seminaarissa kuullaan myös paikallisen elinkeinoelämän näkökulmaa. Urpilaisen ja Lintilän lisäksi kestävän kasvun näköaloja koronan jälkeen arvioivat myös Keski-Pohjanmaan Osuuspankin toimitusjohtaja Jyrki Rantala ja Osuuskauppa KPO:n toimitusjohtaja Kim Biskop. Keskustelua johtaa Keskipohjanmaa-lehden päätoimittaja Tiina Ojutkangas.

Ääneen maakuntarajojen ulkopuolelta pääsevät Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Paula Lehtomäki, Sitran vanhempi asiantuntija Petri Tuomi-Nikula, Helsingin Sanomien päätoimittaja Kaius Niemi ja Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola. Kansanvaltakeskustelua johtaa Anders Chydenius -säätiön hallituksen varapuheenjohtaja Aino Sallinen.

Tilaisuus on kaikille avoin. Huomioon kannattaa ottaa, että Kokkola-saliin otetaan 70 ensimmäistä ilmoittautujaa. Muille tarjotaan osallistumista verkon kautta.