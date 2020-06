Liigasta pudonnut Kokkolan Pallo-Veikot pyrkii palaamaan saman tien jalkapallon korkeimmalle kotimaiselle tasolle

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

"Junamatka Turkuun ihana ois", laulaa Irina. Sen "ihanuuden" on moni Kokkolan Pallo-Veikkojen kannattaja kokenut kahtena syksynä peräkkäin. Ensimmäisellä kerralla onnisti, toisella taas ei ja KPV putosi Seinäjoella pelatun toisen karsintapelin jälkeen Veikkausliigasta.

Kolmatta junamatkaa ei KPV-leiri ainakaan kauden tässä vaiheessa pidä ihanteena. Seuran ja joukkueen tavoitteena on nousta takaisin korkeimmalle tasolle ja vieläpä ilman karsintoja. Tällä poikkeuksellisella jalkapallokaudella 22 kierroksen jälkeen Ykkösen kärjessä oleva nousee suoraan.

KPV:n joukkue on koottu nousua silmälläpitäen. Ainakin paperilla KPV on vahva, kuten esimerkiksi Jaron valmentaja Niklas Käcko tilanteen näkee. Pelillisesti talvi ja uuden kauden aluspelit eivät ole olleet järisyttävän vahvoja valmentajana jatkavan Jani Uotisen joukkueelta. Paras nähty palanen on toistaiseksi ollut parinkymmenen minuutin jakso liigamestari KuPS:n kentällä.

– Monella pelaajalla on kovasti potentiaalia parantaa. Cupia ja harjoitusotteluita ovat loukkaantumiset haitanneet. Samoilla pelaajilla pitäisi päästä pelaamaan useampi peli peräkkäin, jotta tekeminen hitsautuisi yhteen, Uotinen sanoo.

– Kauden tavoitteena on nousun lisäksi olla joukkue. Sellainen joukkue, joka pystyy kontrolloimaan peliä ja on aggressiivinen kentällä molempiin suuntiin.

KPV teki maaleja lähinnä ennalta heikompiaan vastaan. Liigajoukkueet onnistuivat pitämään vihreät nollilla. Maalintekoon Uotinen toivoo pään aukeamista, kun FC KTP tulee uudelle Keskukentän tekonurmelle lauantaina Ykkösen avausotteluun.

– Meillä on kärkeen useita vaihtoehtoja. Aleksi Tarvonen sai pään auki cupissa, ja vastaavaa odotetaan nyt Tarvoselta ja muulta hyökkäyskalustolta Ykkösessä.

Varsinaista selkeää sentteriä ei KPV:n sinänsä laajasta materiaalista löydä. Sillä paikalla voivat pelata Tarvosen ohella ainakin Elias Ahde ja Simo Roiha. Uusia ja aiemmissa seuroissaan maaliahneita ovat lisäksi olleet laitahyökkääjä Akseli Ollila ja kymppipaikalla viihtyvä Aleksi Pahkasalo.

Joukkueen hyökkäyspäähän odotellaan vielä Norsunluurannikon Aboubacar Doumbiaa. Laitahyökkääjä Doumbia pelasi tiistaina kotimaassaan, eikä siirtyminen koronakesässä mantereelta toiselle suju aivan mutkattomasti.

Muut afrikkalaispelaajat, keskikentän Abu Sanunu ja toppari Ulrich Meleke, olivat pienten loukkaantumisten jäljiltä pelikuntoisia tiistaina, kun KPV viimeisteli virettään SJK:n akatemian kanssa.

Ollila ja Tarvonen pääsivät sairaslistalta pelikuntoon pari viikkoa sitten. Pelaajatilanne näytti valoisalta ennen cupin peliä, johon vieraaksi tuli HJK. Juuri ennen ottelua loukkasi vasen pakki Jarkko Hurme takareittään ja joutui sivuun 6–8 viikoksi.

Maanantain harjoituksissa sai oikein terävästi viime aikoina esiintynyt Sebastian Mannström tällin pohkeeseen, eikä ollut kokoonpanossa tiistaina. Myös Kyle Curinga on tällä hetkellä sivussa.

AC Oulu ja KTP ovat Uotisen ja Tarvosen ehdokkaat Ykkösen kärkikahinoihin oman joukkueen ohella. Miehet nimeävät AC Kajaanin sarjan mustaksi hevoseksi. Sarjaa värittää paikallisuus. Pohjalaisseuroista Ykkösessä pelaavat KPV:n ohella Jaro, VPS ja SJK akatemia.

– Paljon tulee paikallisvääntöjä ja nehän ovat ihan oma maailmansa, Uotinen tietää.

Oma erilainen maailmansa on myös pelipaikka, jolla KPV alkavan kauden kotiottelunsa pelaa. Keskuskenttä kasvoi tuntuvasti joka suuntaan ja sai keinonurmen pinnakseen.

– Kenttä on huomattavasti isompi kuin ennen ja se tuo omat haasteensa joukkueille. Iso pelialusta suosii pelaavaa joukkuetta, eli siitä on meille enemmän hyötyä kuin haittaa.

KPV on harjoitellut koronakevään ajan epäilemättä paremmin kuin moni muu joukkue. Epävarmuustekijöitä on ilmassa poikkeuksellisen paljon uuden kauden alla.

– Mielenkiintoista nähdä, miten muut ovat erilaisen jakson käsitelleet. Meillä joukkue näyttää hyvältä. Se on klassinen sekoitus nuoruutta ja vähän kokeneempia pelaajia. Pelipaikoista käydään isoa kilpailua ja se näkyy treeneissä, kertoo Aleksi Tarvonen.

KPV:n pelaajista vain Mannström, Roiha, Juri Kinnunen, Harri Heiermann, Adam Vidjeskog ja maalivahti Teppo Marttinen saivat mainittavasti peliaikaa liigakaudella. Uudeksi nimeksi otsikoihin asti on ehdolla venäläinen maalivahti Sergei Lazarev. Pietarin Zenitissä varttunut torjuja loisti mm. HJK-pelissä.

Lazarev, Marttinen ja Miika Töyräs ovat olleet puolisen vuotta romanialaisen Antoniu Stoianin kaitsennassa.

– Ainakin maalivahtien fyysisen harjoittelun Stoian on mullistanut. Jo on ihme, jos meidän maalivahdit eivät ole kunnossa, päävalmentaja Jani Uotinen naurahtaa.