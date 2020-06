Ministerit eri linjoilla turpeen suhteen – Ympäristöministeri Mikkonen muistuttaa hallitusohjelman vähintään-sanasta

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Turpeen energiapoltosta luopuminen nousi keskusteluun Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tuoreen työpaperin myötä.

Sitran suosituksissa todetaan muun muassa, että turpeen alennetusta verokannasta tulee luopua vaiheittain esimerkiksi vuoteen 2025 mennessä.

Työpaperissa todetaan myös, että mikäli verotuen poisto ja päästökauppa eivät riitä ohjaamaan turpeen energiakäytön loppumiseen esimerkiksi vuoteen 2030 mennessä, voitaisiin harkita turpeen käytön kieltämistä lailla.

ElinkeinoministeriMika Lintilä (kesk.) ei ole tutustunut Sitran työpaperiin syvällisemmin, mutta kommentoi turvetilanteen olevan ennallaan.

– Mikään ei ole muuttunut, hallitusohjelman kirjauksen mukaan mennään. Samat huolet on kuin aiemminkin, mutta aikataulu on ennallaan. Muutoksia ei ole tehty, Lintilä sanoo.

Sanna Marinin (sd.) hallituksen hallitusohjelmassa on määritetty tavoitteeksi turpeen energiakäytön vähintään puolittaminen vuoteen 2030 mennessä. Hallitusohjelman tavoitteena on, että Suomi olisi hiilineutraali vuonna 2035.

Ympäristöministeri Krista Mikkonen (vihr.) muistuttaa energiapolitiikan olevan kokonaisuus.

– Turpeen alasajon nopeudesta on julkisuudessa esitetty erilaisia näkemyksiä. Hallitus on kuitenkin kokonaisuudessaan sitoutunut hiilineutraaliustavoitteeseen. On selvää, että mitä hitaammin turpeen alasajo tapahtuu, sitä nopeammin päästöjä pitää vähentää muilla sektoreilla, esimerkiksi liikenteessä, Mikkonen toteaa.

Mikkonen painottaa hallitusohjelman vähintään-sanaa turpeen käytön puolitustavoitteessa vuoteen 2030 mennessä.

– Keinot tähän on löydettävä energiaverouudistuksessa sekä valmistelussa olevassa energia- ja ilmastostrategiassa, joka on valmis ensi vuonna.

Euroopan komissio on esittänyt Suomen käyttävän oikeudenmukaisen siirtymän rahaston JTF:n rahoitusta turpeen käytöstä luopumiseen.

– EU:sta saatava tuki siirtymään pois turpeesta auttaa meitä luomaan näkymää nyt turvealalla työskenteleville ja toisaalta uusille energiainvestoinneille, ja näin helpottaa myös turpeesta luopumista. EU:n tuki luo meille hyvän mahdollisuuden toteuttaa turpeesta luopuminen oikeudenmukaisesti, onhan sen paikallistaloudellinen merkitys tietyillä alueilla huomattava, Mikkonen summaa.

Mikkonen kuvailee turpeen olevan ympäristön kannalta moniongelmallista.

– Kyse ei ole ainoastaan turpeenpolton merkittävistä ilmastopäästöistä, vaan turpeennoston aiheuttamista haitoista vesistöille ja suoluonnon monimuotoisuudelle sekä maaperäpäästöistä.

Turpeesta luopumisen aikataulu on aiemminkin hiertänyt keskustan ja vihreiden välejä. Keväällä ympäristöministeri Mikkonen kertoi energiaturpeen verokohtelun kiristyvän. Tuolloin elinkeinoministeri Lintilä kuitenkin tyrmäsi Mikkosen ajatukset kertomalla, ettei tämän mainitsemaa yhteisymmärrystä verokohtelun kiristymisestä ole.

– Helmikuussa linjattiin, että tulevan syksyn budjettiriihessä käsitellään turpeen verotusta, jotta tavoite käytön vähintään puolituksesta toteutuu. Lisäksi päätettiin käynnistää pidempiaikainen työ, jossa verojärjestelmää kehitetään niin, että se ohjaa hiilineutraaliuteen 2035. Pidän selvänä, että siinä yhteydessä pöydällä on myös turpeen verotuen asteittainen lopettaminen, mikä huomioi reilun siirtymän alan työntekijöille, Mikkonen mainitsee.

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut turveasioita selvittämään laaja-alaisen työryhmän, jonka virallinen nimi on Polttoturpeen käytön korvaamista korkeamman jalostusasteen tuotteilla selvittävä työryhmä.

Työryhmän toimikausi kestää maaliskuun 2021 loppuun.

Mika Lintilä ei näe tarvetta turveasioiden kiirehtimiseen.

– Huoli on tietysti se, että jos lähdetään tekemään nopeita muutoksia esimerkiksi verotuksen suhteen, tuleeko se muuttamaan ajojärjestystä. Kaikki tietävät, mitä ruvetaan polttamaan, jos turpeen poltto kielletään nopealla aikataululla. Sitten poltetaan ainespuuta ja kivihiiltä, ja se tuskin on kenenkään intresseissä.

Turveasiat herättävät runsaasti intohimoja, ja Sitran työpaperiakin kommentoitiin julkisuudessa jo ennen sen julkistamista. Elinkeinoministeri Lintilä kuitenkin laittaa keskustelulle jarruja.

– Kaikki palaset ovat jo olemassa, eivätkä ne ole muuttuneet. Turvetyöryhmä on asetettu ja tekee omaa työtään, ja toisaalta energiaverouudistus on menossa yhteistyössä valtiovarainministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.

Lintilä ei näe turveasiasta hallituksessa vallitsevaa jakolinjaa varsinaisena ongelmana.

– Puolueiden välillä on erilaisia kantoja, mutta mitä hyödyttää käydä jatkuvasti niitä näkemyksiä läpi. Nämä asiat on linjattu hallitusohjelmassa.

Lintilä muistuttaa turpeella olevan oma roolinsa myös Suomen huoltovarmuuden näkökulmasta.

– Korona-aika korosti, että sillä on huoltovarmuuden kannalta oma merkityksensä, vaikka se ei tulekaan olemaan jatkuvasti polttoainetta. Tämäkin reitti pitää kuitenkin olla.