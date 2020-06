Kokkolassa päästiin kokeilemaan kalastusta matalalla kynnyksellä kalastusseuran opastuksessa – ilman saalistakaan ei jääty

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Lämpimät ja aurinkoiset kesäpäivät ovat mainioita päiviä viettää kalastuksen parissa. Tiistaina Kokkolassa pääsi lajia kaiken ikäiset ja taitotasoiset testamaan Perhonjoella, Shell Vitsarin takana. Lajikokeilun järjesti valtakunnallinen kalastusseura Specimen Finland ry.

Tapahtumaa mainostettiin muun muassa Facebookissa Kokkolan Puskaradio -ryhmässä. Osallistujia oli ensimmäisellä kerralla jopa 20.

– Silloin oli tosiaan pieni ongelma siinä, ehtiikö jokaista osallistujaa neuvomaan tarpeeksi ajan puitteissa. Toisella kerralla oli vain kolme osallistujaa, ja nyt kolmannelle kerralle järjestimme siten, että otimme osallistujien nimet ylös ennakkoon, kertoo seuran jäsen Markus Sällinen.

Tapahtuma oli osallistujille täysin ilmainen eikä välineitäkään tarvinnut itse tuoda mukanaan.

Samanlaisia kokeiluja on jäljellä vielä kaksi tälle kesälle. Toisessa tapahtumassa on mukana paikallinen yrityskin ja siitä Sällisen mukaan kerrotaan myöhemmin lisää.

Tapahtumilla seura toivoo innostavan uusia harrastajia lajin pariin. Toiminta seuran sisällä ei ainakaan vielä ole kovin järjestäytynyttä, mutta jäsenet tapaavat käydä yhdessä erilaisilla kalastusreissuilla.

– Nuorelle voi olla helpompaa lähteä kalastusreissuille mukaan, kun on porukkaa, joiden kanssa lähteä. Tapahtumiakin on tietysti kätevämpi järjestää isommalla ryhmällä. Esimerkiksi vähän aikaa sitten kolmen hengen porukka kävi Kotkassa kokeilemassa kalaonneaan, Sällinen sanoo.

Tiistaisen lajikokeilun kalasaalis oli Sällisen mukaan hyvä, sillä päivän aikana onnistuttiin nostamaan kuutta eri kalalajia.

– Päivä sujui rennosti kalastuksen parissa. Osallistujat olivat varustauneet hyvillä eväillä, aurinkorasvalla ja hyttysmyrkyllä, Sällinen tuumailee hyvin mielin.

Viimeisiä kalastajia eivät vanhemmat tuumanneet saada millään lähtemään kotia.

– Monet innostuivat todella paljon. Yksi kalastaja sai ensimmäisen kiiskensä, josta hän olikin erittäin tyytyväinen. Onnistumisen hetkiä voikin tulla ensimmäisen ison kalan pyydystämisestä tai siitä, kun saa satimeen itselleen täysin uuden lajin. Pelkkä kalaan pääseminenkin voi joillekin olla jo itsessään tärkeää, Sällinen jatkaa.

Sällinen odottaa mielenkiinnolla, kuinka kalastuslupien käy tulevaisuudessa Perhonjoella.

– Tällä hetkellä ei ole tarkkaa määritelmää siitä, mikä on luetaan virtavedeksi. Virtaveden alueella ei saa onkia teleskooppivavalla, mutta alueilla, joilla ei ole virtaamaa, saa onkia jokamiehenoikeudella. Tällä kerralla kysyimme luvat erikseen kalastusta varten.

Kalastusseura on erikoistunut suurkaloihin ja jäseniä sillä on ympäri Suomen. Talvelle on seuran jäsenillä suunnitteilla Kokkolan alueelle lisää tapahtumia, joissa lajiin pääsee tutustumaan.