Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Soiten fokus on nyt pahasti hukassa – Ihmetyttää, että kukaan viitsii ja jaksaa tehdä töitä

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite on ponnistellut talousongelmien keskellä jo pitkään. Ratkaisua on haettu säästösuunnitelmilla ja yt-neuvotteluilla. Käytännössä on kyse palvelujen karsimisesta, mutta myös rakenteista.

Suomeksi puhutaan muun muassa siitä, mitä palveluita on esimerkiksi ainoastaan Kokkolassa ja mitä palveluita on pienemmissä kunnissa. Erityisesti vanhuspalveluista on väännetty ja kiista jatkuu edelleen. Inhimillisesti ottaen monet käänteet ymmärtää ihan hyvin.

Talouden tervehdyttämisestä on keskusteltu ja ratkaisuja on yritetty löytää. Siitä ei liene epäselvää, että Soiten kustannuksia on leikattava ja olisi jo pitänyt leikata, että kuntayhtymä selviytyy ja pystyy hoitamaan asiansa.

Kuntapalveluyhtymä on vaikea johdettava. Rahaa on liian vähän ja osakkaiden toiveet, tarpeet ja vaatimukset ovat usein ristiriidassa keskenään. Kuvassa on politiikkaa, bisnestä, henkilökemioita ja ristikkäisiä intressejä.

Kaiken keskellä on toimiva johto, jonka pitäisi pystyä tekemään vastuullista työtä melko mahdottomassa tilanteessa. Ihmetyttää, että kukaan viitsii ja jaksaa. Viimeisin erikoisuus oli aloite tilapäisen valiokunnan perustamisesta. Kysymys on epäluottamuksesta Minna Korkiakoski-Västiä kohtaan. Siitä ei pääse mihinkään. Sairaalan lääkäritkin ovat joutuneet puolustamaan johtoa ja pyytämään työrauhaa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Keskipohjanmaa on tehnyt viime aikoina lukemattomia juttuja Soitesta. Halukkaita haastatteluihin riittää niin pitkään, kunnes halutaan puhua todellisista ongelmista päätöksenteossa. Taustakeskusteluja on useampi valmis käymään. Pikkukaupungissa ja pienessä maakunnassa pelätään puhua ääneen, mutta ilman raikastavaa keskustelua solmut tuskin aukeavat.

Yksi näistä "hankalista" asioista on kiertely ja kaartelu terveysalalla toimivan hallituksen kokkolaisjäsenen Pekka Nurmen väitetystä jääviydestä. Asia puhuttaa, vaikka juridisesti jääviydestä ei olisikaan kysymys. Joskus olennaista on sekin, miltä asiat näyttävät.

Kuntayhtymän valtuusto kokoontuu tänä aamuna kello 8. Jännitteitä on ilmassa riippumatta siitä, miten se näkyy kokouksessa ja sen päätöksissä. Soiten päätöksenteko ja toiminta ovat nyt hakoteillä ja fokus pitää saada olennaiseen.

Varjoon jäävät näissä karkeloissa kaikki ne hyvät asiat, joita sairaanhoitopiirissä tehdään. Monella mittarilla Soite kestää valtakunnallisen vertailun. Toivottavasti näin on myös tulevaisuudessa.