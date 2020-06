Keski-Pohjanmaan Yrittäjien Mervi Järkkälä: Miksi rakentaa positiivista brändia?

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Asiat ovat juuri miltä ne näyttävät. Tämä totuus unohtuu usein. Wikipedia määrittelee mielikuvan eli brändin seuraavasti: Brändi on tuote tai tuotemerkki, yritys, henkilö tai muu vastaava, jolle on syntynyt tai esimerkiksi markkinoinnin avulla luotu laaja, yleensä myönteinen, tunnettuus. Brändin arvo muodostuu nimen tai logon tunnettuudesta, asiakkaiden merkkiuskollisuudesta, brändin mukanaan tuomasta laadun tunteesta ja brändiin liitetyistä mielikuvista. Brändi on tuotteen tai palvelun sisällön tai identiteetin eräänlainen yhteenveto, joka voi luoda tuotteelle lisäarvoa ja vahvistaa käyttäjänsä identiteettiä.

No miksi mielikuvalla on merkitystä?

Siksi, koska se ohjaa ihmisten käyttäytymistä. Merkkibrändi maksattaa kuluttajilla huimia summia pelkän merkin olemassaolosta, vaikka ”saman” tuotteen saa joskus merkittävästi halvemmalla hinnalla. Brändin merkityksellä on vaikutus suoraan joko talouteen tai menestykseen, kuten mielikuvat esim. yritykseen, julkiseen laitokseen, yhtyeeseen tai henkilöön, esimerkiksi poliitikkoon.

Brändin luomista ja tarkoituksellista ylläpitoa kutsutaan taas brändinhallinnaksi. Muistan taannoin, kun olin menossa erääseen tapahtumaan puhujaksi erään kovin arvostetun naisen jälkeen. Hänen brändi oli syntynyt kovaksi menestyjäksi ja huippu asiantuntijaksi, mitä hän varmasti onkin. Kun olimme astumassa saliin, jossa oli satoja kuulijoita, puhujakollegani sihahti huulten välistä että et sitten Mervi hymyile kun menemme saliin. Noh, minulle onnettomalle sattui vahinko – astuessani sisään havaitsin ihmisellä hymyn, johon vastasin luontevasti takaisin hymyllä. Näin brändi minusta muokkautui, mutta ihan vahingossa. En ole ihan varma onko se hyvä vai huono asia, mutta minkä teet. Kun hymyilytti. Niin, minun brändin rakennus onkin vielä kesken.

Ihmisen kohdalla mielikuvissa puhutaan henkilöitymisestä. Politiikassa sillä on suuri merkitys. Jos aktiivisesti tuotetaan samaa viestiä, kerrotaan menestyksestä ja arvokkuudesta tai positiivisuudesta niin se alkaa iskostua ihmisten mieliin vaikuttaen näin mielikuviin. Jos julkisuudessa on vain negatiivista viestintää, vaikka se ei olisi totta, sekin vaikuttaa mielikuviin.

Lähtökohta brändin rakentamisessa on aina kuitenkin oltava totuus. Jos brändi rakennetaan totuuden vastaisesti, se ei onnistu ja näin kääntyy itseään vastaan. Yritysten brändi taas ohjaa asiakkaiden tai kuluttajien käyttäytymistä samoin, kun maakunnan, kaupungin tai kunnan brändi.

Hyvin rakennettu mielikuva on tehty selkeällä suunnitelmalla, jolla voi vaikuttaa ihmisten mieliin. Alueen tunnettuisuus ja veto- ja pitovoima rakentuu positiivisista mielikuvista. Mutta edelleen niiden on oltava totta.

Kun rakennamme maakuntien, esim. Keski-Pohjanmaan maakunnan brändiä, vaikutamme myös alueella olevien kuntien brändiin. Usein unohtuu, että alueen menestystekijöiksi asemoituu useat tekijät – myös ihmiset.

Meidän tulee olla oikeasti ylpeitä Keski-Pohjanmaasta tai viestiä, että olemme ylpeitä keskipohjalaisuudesta, ja mikä tärkeintä kertoa se maailmalle. Lisäksi meidän tulisi tuottaa vielä enemmän positiivisia uutisia alueesta.

Outi Airola on tuottanut näyttävästi uutisointia meidän alueesta koko Suomeen, tai kun maakuntalehti Keskipohjanmaan päätoimittaja Tiina Ojutkangas pitää alueemme maakunnan puolia, näillä toimilla on suuri merkitys.

Näillä positiivisilla viesteillä voimme rakentaa alueemme mielikuvaa, jolla on myönteinen vaikutus. Vanha viisaus niin metsä vastaa kun sinne huudetaan toimii myös mielikuvien rakentamisessa.

Mervi Järkkälä,

toimitusjohtaja

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät