Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Kyllä kansa tietää, myös Kokkolan brändissä – Nähtäväksi jää, miten kansalaisten ääntä kuullaan

Kokkolalaisten toiveet ovat brändiasiassa toteutumassa ainakin siltä osin, että kansalaisten ääntä on tarkoitus kuulla. Kokkolan uusi brändi on kokenut vastaiskuja ennen kuin sitä on lopullisessa muodossaan olemassa.

Sosiaalisessa mediassa ja päättäjille tulleissa viesteissä on ruodittu kahden julkistetun brändiehdokkaan heikkouksia. Suuri kokkolalaisyleisö pääsi mukaan Kokkolan ilmeen suunnitteluun vasta viimetingassa, mikä on harmi. Lisäksi äänestykseen valitut kaksi ehdotusta on ehditty teilata reilun viikon aikana jo moneen kertaan.

Olisi ollut kiinnostavaa nähdä useampia ehdotuksia. Ok ja tavallinen eivät tunnu olevan sanoja, joita ihmiset haluavat kotikaupunkiinsa liittää. Varsinkin Ok suorastaan tyrmättiin.

Kokkolan kaupunginhallituksessa brändiasiaa käsiteltiin keskiviikkoiltana. Kokouksessa jopa äänestettiin, koska Vesa Pohjola (vas.) ja Marlene Timonen (r.) olisivat halunneet palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

Millaisia muutoksia mainostoimiston valmistelemiin brändiajatuksiin tehdään kansalaisten kommenttien perusteella? Miten ne ihmiset, jotka eivät käytä nettiä, voivat osallistua? Ainakin näitä kysymyksiä tullaan vielä kysymään. Tuleeko aikataulumuutoksesta lisää kustannuksia?

On tietysti totta, että koko laaja Kokkola ei ole merellinen tehdaskaupunki, jossa veneillään ja rakennetaankin veneitä. Brändissä ei ole kysymys siitä, että jokainen saa jotakin. Brändillä viestitään muualle Suomeen ja maailmaan, millaisia olemme ja millaisia vahvuuksia meillä on.

Kokkola on loistava historiallinen kulttuuri- ja urheilukaupunki, jossa terva tuoksuu ja tehtaiden piiput näkyvät samaan aikaan, kun valtavat laivat saapuvat satamaan. Tämä on seutu, jossa ihmisillä on työtä ja monella tavalla mitattuna hienosti asiat. Osa asioista on huonostikin, mutta sitä ei tarvitse brändityössä kaikille kuuluttaa tai olla varsinkaan liian vaatimattomia.

Kuulutetaan mieluummin uusia asukkaita opiskelun, työn ja hienojen olosuhteiden houkuttelemina. Kaksikielistä Kokkolaa pitää hengittää syvään ja rauhallisesti, että kaupungin sydämestä pääsee selville.