Keskipohjanmaan viiniarvio: Edullinen chileläinen perusviini grillipihveille

Viiniarvio

Cono Sur Bicicleta Reserva Syrah 2018, Chile, 8,99 €

Chileläiset punaviinit ovat yleensä sen verran ronskeja marjamehuviinipommeja, että olen pysytellyt niistä erossa. Mutta aina joukossa on yksi poikkeus. Minulla se on yksi Chilen isoista viinitaloista Cono Sur. Sen tuotteissa on mukana rypäleiden tyylipuhtautta ja tolkullinen määrä aromeja. Aika luottavaisesti otin kokeiltavaksi uuden, edullisen perusversion Syrah-rypäleestä.

Viinin tuoksu on aika tiukka ja hyökkäävä, mustaherukkaa, karpaloa ja hapokasta tummaa kirsikkaa. Vahvan marjaisa tuoksu ja nimenomaan tummia marjoja, ehkä pieni makeuden vivahde.

Maku on samansuuntainen, tummien marjojen sävyttämä. Syrahille tyypillinen mausteisuus on jälkimaussa vaatimaton, mutta jälkimakua kuitenkin on. Mustaherukkaa, mustikkaa ja kohtuullista parkkihappoa. Pakko sanoa, etten ole vaikuttunut. Otetaan ruoka mukaan maisteluun.

Grillattuja lampaankyljyksiä hyvin maustettuna ja jopas alkaa toimia. Parkkihapot pehmenevät pois ja muutenkin viini tasapainottuu paljon miellyttävämmäksi. Ei tästä tule suurta makuelämystä, mutta silti hinta-laatusuhde on hyvä. Voimaa on sen verran, että tämä pärjää kaikkien pihvien ja grilliruokien kanssa, eikä hinta paljon päätä huimaa. Ei Cono Surin parhaita punaviinejä, mutta kelvollinen.