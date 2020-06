WHO: koronatartuntoja 10 miljoonaa ensi viikolla, pandemia kiihtyy maailmalla – Suomessa tilanne rauhallinen, vaikka rajoituksia on purettu

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Koronarajoitusten purku ei ole johtanut koronaviruksen laajempaan leviämiseen Suomessa. Asiasta kerrottiin sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) viikoittaisessa tilannekatsauksessa tänään torstaina.

Koronarajoitusten purkamisen vaikutuksia epidemiatilanteeseen seurataan 2–3 viikon ajan. STM:n strategiajohtajan Liisa-Maria Voipio-Pulkin mukaan toistaiseksi ei ole ollut viitteitä siitä, että tartuntamäärät olisivat kasvaneet rajoitusten höllentämisen takia.

Samaa kertoi ylilääkäri Taneli Puumalainen THL:stä.

– Emme ole nähneet minkäänlaista epidemian kiihtymistä. Tilanne on hyvin rauhallinen ja tapausmäärä pieni. Ei ole tiedossa, että mikään ravintolaympäristö olisi viime viikkojen aikana osoittautunut virusta laajemmin levittäväksi tilanteeksi.

Myös matkustusrajoitusten purkua arvioidaan seuraamalla epidemian kehittymistä eri maissa. 10. heinäkuuta määritellään ne maat, joiden osalta rajoituksia höllennetään seuraavaksi. Covid-19-taudin esiintyvyyden pitää olla enintään kahdeksan uutta tautitapausta 100 000 asukasta kohden 14 vuorokauden aikana.

Puumalaisen mukaan lisääntynyttä koronatartuntariskiä ei pitäisi olla, jos maan epidemiatilanne on yhtä rauhallinen kuin Suomessa.

Suomi on jo luopunut sisärajavalvonnasta ja karanteenisuosituksista Norjaan, Tanskaan ja Islantiin sekä Baltian maihin. Koronatilanne on ennallaan muissa maissa paitsi Islannissa, jossa on todettu jonkin verran tapauksia pienen tauon jälkeen.

– Tämä osoittaa sen, että uusia tartuntoja voi tulla, vaikka olisi kulunut viikkoja ilman tautitapauksia.

Taneli Puumalainen kuvaili Suomen entisestään laantunutta epidemiatilannetta erittäin rauhalliseksi.

Voipio-Pulkki muistutti, että uusia tartuntoja todetaan silti edelleen ja virusta on väestössä, kuten muuallakin maailmassa.

– Mahdollisuus on aina olemassa myös niissä maissa, joissa on ollut välillä nollatilanne.

Taneli Puumalaisen mukaan tartunnat painottuvat edelleen Uudellemaalle, mutta niitä todetaan jonkin verran myös muualla Suomessa.

– Epidemian kiihtymisen mahdollisuus täytyy koko ajan pitää mielessä.

STM:ssä ollaan edelleen huolissaan koronakriisin aiheuttamasta hoitovajeesta. Perusterveydenhuollossa kaikki käyntimäärät ovat laskeneet verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Vaikka käynnit ovat tasaantuneet, edelleen ollaan alle viime vuoden tason.

Erityisen selvää hoitovelka on ollut suunterveydessä. Voipio-Pulkin mukaan samaa kehitystä on ollut myös neuvoloissa, mikä on erityisen huolestuttavaa.

– Kiireettömään hoitoon ja ennaltaehkäiseviin palveluihin on syytä hakeutua normaaliin tapaan säännöllisten kontrollien lisäksi.

Ylilääkäri Taneli Puumalaisen mukaan maailmanlaajuisesti koronapandemia ei osoita minkäänlaisia laantumisen merkkejä. Raportoitujen tapausten määrä kasvaa nopeasti, ja myös tautiin menehtyneiden määrä on nopeassa kasvusuunnassa.

Maailman terveysjärjestö WHO kertoi keskiviikkona, että ensi viikolla menee rikki 10 miljoonan koronatartunnan raja. WHO:n mukaan tällä hetkellä koronavirustartuntoja todetaan noin miljoona viikossa.

Keskiviikkoon mennessä WHO oli saanut tiedon yli 9,1 miljoonasta tartunnasta ja yli 470 000 kuolemasta.

Yhdysvaltalaisen Johns Hopkins -yliopiston laskurin mukaan torstaina koronatartuntoja oli todettu yli 9,4 miljoonaa ja kuolemia yli 480 000.

Puumalaisen mukaan pandemian keskus on nyt Amerikan mantereella. Etelä-Amerikassa tartuntoja on erityisesti väkirikkaissa maissa kuten Brasiliassa, ja Yhdysvalloissa puolet osavaltioista on raportoinut vaikeutuvasta tautitilanteesta.

Afrikassa on jonkin verran merkkejä kiihtymisestä. Tarkkaa tietoa on vaikea saada, koska raportointijärjestelmä on heikompi kuin rikkaammissa maissa.

– Itse näkisin, että infektiopaine on kaikkialla maailmassa. Tapausmäärien paikallista nousua on nähty ja nähdään eri puolilla maailmaa myös niissä maissa, joissa tuntuu, että tilanne on tällä hetkellä paremmin hallinnassa.

Väkilukuun nähden tauti on tällä hetkellä aktiivisin Ruotsissa, Brasiliassa ja Saudi-Arabiassa, kertoo Euroopan tautikeskus ECDC:n kahden viikon tarkastelu.

Puumalaisen mukaan Ruotsin kasvaneita koronalukuja selittää osaltaan testaamisen lisääminen. Tehohoidossa olevien määrä on pikku hiljaa laskenut.

Suomessa on oltu huolissaan erityisesti Pohjois-Ruotsin Norrbottenin alueellisesta epidemiasta. Puumalainen kertoi, että Ruotsista on tullut koko kevään ja alkukesän aikana Suomeen vain yksittäisiä koronatartuntoja.