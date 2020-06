Vaikka Kalajoen Bimmer-party on peruttu, on poliisi saanut vihiä alan harrastajien mahdollisesta kokoontumisesta Hiekkasärkille viikonloppuna –"Yleisötilaisuuden järjestämisestä ei ole tehty ilmoitusta ja mahdolliseen tapahtumaan tullaan suhtautumaan sen mukaisesti"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kuten suurin osa muistakin kesätapahtumista, Kalajoen Bimmer-party on peruttu tältä vuodelta. Kyseessä on perinteinen autoharrastajien kokoontuminen. Poliisi on kuitenkin saanut vihjeitä, että osa näistä harrastajista saattaisi silti olla kokoontumassa Hiekkasärkille tulevana viikonloppuna.

Yleisötilaisuuden järjestämisestä ei ole tehty poliisille vaadittavaa ilmoitusta. Oulun poliisilaitos muistuttaakin, että mahdolliseen tapahtumaan tullaan suhtautumaan sen mukaisesti. Lisäksi kaikenlaiseen liikenneturvallisuutta ja yleistä järjestystä vaarantavaan toimintaan tullaan puuttumaan vahvistetuilla resursseilla ja matalalla kynnyksellä.

– Tavoitteena on turvallinen ja viihtyisä viikonloppu kaikille sitä viettäville, niin Kalajoella kuin muuallakin Jokilaaksoissa, toteaa Oulun poliisilaitos tiedotteessaan.