Alpo Ohtamaa Suomen Paikallismedioiden hallituksen puheenjohtajaksi –  "Nostetaan paikallislehtien arvoa entisestään yhdessä kehittymällä ja tekemällä yhteistyötä"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

KPK-medioiden myyntijohtaja Alpo Ohtamaa on valittu Suomen Paikallismediat Oy:n (SPM) hallituksen puheenjohtajaksi torstaina Tampereella pidetyssä yhtiökokouksessa.

– Suomen Paikallismediat Oy on ensisijaisesti myyntiyhtiö. Jatkossa paikallislehtien yhteistä valtakunnallista myyntiä pitää kehittää entistäkin määrätietoisemmin, hallituksen tuore puheenjohtaja sanoo.

Valtakunnallisen myynnin kasvattamisen lisäksi Ohtamaa pitää tärkeänä sitä, että SPM tuo valtakunnallisesti paikallislehtien ääntä kuuluviin, hakee uusia yhteistyömahdollisuuksia ja vaikuttaa laajasti paikallislehtiä koskevissa asioissa.

– Paikallislehdet ovat tärkeä osa monipuolista mediatoimialaa ja niillä on aivan ainutlaatuinen rooli omien alueidensa elinvoiman luomisessa ja vireyden ylläpitämisessä. Sen lisäksi paikallislehden henkilöstöllä on suuri merkitys kunkin lehden menestyksessä. Jokaisella myynnin ammattilaisella jokaisessa lehdessä pitää olla sisäinen yrittäjyys kunnossa, Ohtamaa summaa.

Paikallisuus on nosteessa monella tavalla, ja Ohtamaa näkeekin paikallislehtien tulevaisuuden näyttävän hyvältä.

– Kunhan lehdet ja niiden tekijät osaavat jatkossakin olla ketteriä ja paikallisesti tärkeitä toimintaympäristönsä kehittäjiä, ja uskaltavat ja haluavat itsekin uudistua. Paikallislehtien pitää löytää myös sisällöllisesti ja kaupallisesti uusia kohderyhmiä, hän toteaa.

Paikallislehtiä Ohtamaa kuvaakin parhaimmillaan paikkakuntansa kaupalliseksi ”elinkeinotoimistoksi”, josta viritellään ja edesautetaan monenlaista kaupallista toimintaa ja tapahtumia. Paikallislehtien rooli on hänen mielestään tänä erikoisena, koronavirusepidemian aiheuttamana poikkeusaikana tullut entistä voimakkaammin esiin ja se on jopa vahvistanut paikkakuntien omien lehtien merkitystä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Nostetaan paikallislehtien arvoa entisestään yhdessä kehittymällä ja tekemällä yhteistyötä, toteaa Ohtamaa lopuksi.

Hallituksen entinen puheenjohtaja Arto Henrikkson kommentoi asiaa seuraavasti.

– Alpolla on erinomaisen hyvä paikallislehtikentän tuntemus ja olen huomannut, että paikallislehtien asia on aidosti lähellä hänen sydäntään. Alpolla on myös SPM:n omistajien ja hallituksen vankka tuki takanaan. Näistä lähtökohdista uskon, että SPM:llä on erinomaiset edellytykset kasvattaa paikallislehtien valtakunnallista myyntiä ja merkitystä alalle.

Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin myyntipäällikkö Maarit Sironen Keski-Suomen Media Oy:stä ja asiakkuusjohtaja Katja Hylkilä Kaleva Mediasta. Paikkansa hallituksessa jättivät johtaja Kaija Huuhtanen Kaakon Viestinnästä ja jo lähes 20 vuotta SPM:n hallituksessa mukana ollut Loviisan Sanomien päätoimittaja ja SPM:n hallituksen edellinen puheenjohtaja Arto Henriksson.

KPK Yhtiöt julkaisee useita paikallis- ja kaupunkilehtiä sekä maakuntalehti Keskipohjanmaata.