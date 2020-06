Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Yhteisöllisyyttä haetaan monin, uusin keinoin – Kekseliäisyys näkyy myös hengellisissä kesätapahtumissa

Tämän kesän hengelliset juhlat käynnistyivät suviseuroilla, jollaisia ei ole koskaan aikaisemmin nähty. Jatkoa poikkeusjärjestelyin toteutettavilla juhlilla on etäherättäjäjuhlat körttiradiossa sen sijasta, että tapahtuma pidettäisiin alkuperäisten suunnitelmien mukaan Kauhavalla. Herättäjäjuhlia vietetään viikon kuluttua.

Tänä viikonloppuna on suviseurojen vuoro. Reisjärvelle suunniteltujen vanhoillislestadiolaisten suviseurojen siirtyminen vuodella oli seuraväelle tietysti pettymys. Ilonaihe oli kuitenkin se, että tapahtuma pidetään vuoden kuluttua eivätkä etukäteen tehdyt järjestelyt mene siinä mielessä hukkaan. Suviseurat on massiivinen tapahtuma, joka liikuttaa kymmeniä tuhansia ihmisiä. Mukana olleet tietävät, että kaikkien järjestelyjen onnistuminen edellyttää rautaista kokemusta ja vuodesta toiseen periytyvää suunnitelmallisuutta.

Koronakevään aikana on tarvittu kekseliäisyyttä monessa asiassa. Suviseurojen kohdalla se tarkoittaa sitä, että väki kokoontuu yhteisen seurapaikan sijasta internetin ja radion ääreen. Seurapuheita kuunnellaan ja virsiä lauletaan.

Tämän vuoden erikoisuus on se, että ihmiset kokoontuvat suvun kesken seuroihin yhdessä kuuntelemaan ohjelmaa. Ympäri Suomea on pieniä suviseuroja, joiden kautta haetaan yhteisöllisyyttä. Seuraradio on nyt avainasemassa, kun poikkeusseuroja pidetään.

Keskipohjanmaa tapasi kälviällä asuvat Hannele ja Voitto Hiltulan, jotka päättivät kutsua oman perheensä ja lähisuvun mökilleen Kruunupyyhyn. Hiltulan perheen seurakentälle saapuu yhteensä kolmisenkymmentä henkeä. Poikkeusoloista löytyy myös hyviä puolia. Tänä vuonna perhekunta on yhdessä, kun tavallisesti liikutaan omissa porukoissa seurakentällä. Hannele Hiltula sanoo, että nyt seurat yhdistävät sekä suvun että hengellisen annin.

Seuraavat suviseurat järjestetään paikan päällä Reisjärvellä vuoden kuluttua. Perinteisin menoin vietetään myös muita hengellisiä kesäjuhlia, joihin Keskipohjanmaan levikkialueeltakin monet matkustavat.

Todennäköisesti meneillään oleva poikkeusvuosi tuo joitakin muutoksia ihmisten toimintaan, kun hengellisiä kesäjuhlia järjestetään aikanaan niin sanotuissa normaalioloissa. Jotenkin on hienoa huomata, että ihmisten halu kokoontua yhteen kullekin tärkeiden asioiden äärelle ei ole ainakaan vähentynyt. Yhteisöllisyyttä haetaan uusin keinoin, kun vanhat tavat eivät ole mahdollisia.