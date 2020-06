Kirja-arvio: Morsiusmalja-romaanissa keitetään pyykkiä ja synnytetään saunassa – Paula Havasteen Saarenmaa-sarjan kolmannessa osassa kerrotaan naisten historiaa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Paula Havaste: Morsiusmalja. Gummerus 2020. 375 s.

Paula Havasteen 1950-luvun Saarenmaalle sijoittuva kirjasarja on edennyt kolmanteen osaan. Aiemmat sarjan osat Pronssitähti ja Vierashuoneet ovat esitelleet lukijalle Villem Tammikin, kirjailijan, ja tämän vaimon Viljan, joka pitää majataloa.

Morsiusmaljassa näkökulma on lähes kokonaan Viljan. Hän pitää majatalossa eräänlaista residenssiä, jossa taiteilijat vaihtuvat. Tilalle on myös tulossa majoittumaan filmiryhmä, mikä teettää paljon lisätyötä. Vilja tekee ruoat, pesee pyykit, huolehtii eläimistä ja käytännössä koko tilasta. Lapset hoidetaan siinä sivussa. Apuna on tosin Aive, majataloon lähetetty nuori nainen, joka pahoinpitelyn ja raiskauksen seurauksena on raskaana ja pelkää miehiä.

Tilalla työskentelevät Arvo ja Ants joutuvat myös jälleen kokemaan, että poikkeavuutta ei hyväksytä. Stalinin Neuvostoliitossa seksuaalivähemmistöjen asema oli huono, mikä näkyy monen entisen neuvostomaan henkisessä ilmapiirissä edelleen.

Neuvostojärjestelmän aiheuttamat rajoitukset, väkivalta ja kaltoinkohtelu esiintyvät kirjassa sivuroolissa, mutta uivat jatkuvasti pinnan alla. Viljan sydän hakkaa edelleen aina, kun pihalle ajaa musta auto, mutta hän on oppinut pitämään vaaralliset ajatukset sisällään. Parasta on pysyä näkymättömänä, oman kodin turvassa.

Morsiusmaljassa kerrotaankin paljon naisten töistä, kuten elintarvikkeiden hankinnan vaikeudesta, pyykin keittämisestä ja eläinten hoidosta. Näin lukija pääsee elämään vanhan ajan arkea. Kirjan lopussa on jopa ruokaohjeita. Miltä kuulostaisi esimerkiksi sianjalkasyltty?