Kokkolalaislähtöinen kieltenopettaja Jari Löf kirjoitti kirjan, jossa ratkotaan arvoituksia koiramaailmassa sekä suomeksi että ruotsiksi

Koulussa Kokkolasta kotoisin olevan Jari Löfin lempiaine oli ruotsi. Ei ihme, että hän lähti opiskelemaan ruotsin kieltä ja valmistui kieltenopettajaksi. Nykyisin hän opettaa suomea ruotsinkielisessä Petolahden lukiossa Maalahdessa.

Toukokuun lopussa Löfilta ilmestyi kirja Etsivä- ja arvoitustoimisto Charles Cavalier – Kadonneiden koiraherkkujen tapaus. Se yhdistää Löfin kiinnostuksen koiriin, arvoituksiin ja kieleen.

Kirja sai alkunsa Löfin ollessa isyyslomalla. Hän teki vaunulenkkejä lapsensa ja koiriensa kanssa ja sai idean kirjasta, joka sijoittuisi koirien maailmaan.

– Olen aina tykännyt kirjoittamisesta ja riimittelystä, kielellä leikkimisestä. Kirjaan tuli mukaan myös arvoituksia, Löf kertoo.

Hän elää kaksikielisessä ympäristössä ja mietti, voisiko kirjan kirjoittaa niin, että sitä ei käännettäisikään kielestä toiseen.

– Kokkolassa ja Vaasassa puhutaan luontevasti sekä suomea että ruotsia. Ajattelin, että kirjan henkilöt voisivat puhua keskustelussa kukin omaa kieltään, Löf sanoo.

Niinpä kirjan dialogit on toteutettu niin, että esimerkiksi Molly-koira haukkuu kirjassa suomea ja Klara ruotsia. Ruotsinkielisen repliikin alla on aina sama suomeksi. Kielet on erotettu eri värisin puhekuplin ja tassukuvioin.

Myös arvoitukset ovat molemmilla kielillä, mutta kertova teksti on vain suomeksi. Kirja on siis mahdollista lukea pelkästään suomeksi, mutta halutessaan siinä voi myös oppia ruotsia.

Kielioppia koirat eivät opeta, vaan kyse on kielten käytössä luonnollisessa kommunikaatiossa. Sitä Löf itsekin painottaa omassa opetuksessaan.

Kirjassa seurataan neljän koiran etsivätoimistoa heidän ratkaistessaan oletettua varkautta. Tekijän löytämisessä auttavat arvoitukset, joita lukija saa itsekin pohtia. Arvoitusten ratkaisuista poimitaan kirjaimia, joista muodostuu tekijä.

Kirjassa eletään Dog Cityssä, jonka kaupunginosat on nimetty eri koirarotujen mukaan. Kirjan koirat myös käyttäytyvät rodulleen ominaisten piirteiden mukaisesti, joten koiraharrastajat löytänevät siitä paljon tuttua.

Löfillä itsellään on pitkä kokemus koirista. Hänen ensimmäinen koiransa lapsena Koivuhaassa oli Shih tzu, ja nykyisin hänen perheessään on cavalierejä sekä yksi shetlanninlammaskoira.

Kirjan koirista kaikilla on aidot vastineensa todellisuudessa.

Koiraroduille ominaiset piirteet toistuvat myös Cecilia Lassuksen toteuttamassa visuaalisessa ilmeessä.

– Annoin hänelle vapaat kädet ja hän visualisoi hienosti koirien maailman, Löf toteaa.

Kun Löf alkoi kirjoittaa, hän ei kertonut projektistaan kenellekään. 3-4 kuukauden työn jälkeen hän antoi käsikirjoituksen vaimolleen.

– Ajattelin, että jos se on hänestä hyvä, sen täytyy todella olla hyvä. Ainahan läheiset ovat kriittisimpiä.

Kun vaimo näytti vihreää valoa, Löf lähetti käsikirjoituksen yli 20 kustantamoon. Puolen vuoden odotuksen jälkeen siihen tarttui jyväskyläläinen Hai kustannus.

Löf arvioi, että kirja sopii sekä ala-että yläkoululaisille.

– Se voisi toimia esimerkiksi koulujen kieltenopetuksessa materiaalina, mutta ensisijaisesti olen kuitenkin kirjoittanut etsivä- ja arvoitustarinan, Löf sanoo.