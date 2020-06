Luonnon rytmit kuuluvat ja näkyvät Tankarissa esitettävässä teoksessa – kokkolalainen muusikko Niina Hannula ja tanssija Hanna Korhonen valmistelevat esityksen residenssissä

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Tankarissa pääsee lauantaina 4.7. näkemään muusikko Niina Hannulan ja tanssija Hanna Korhosen yhteisesityksen. Kallioista-niminen teos kuuluu Dance All Year Long -hankkeeseen, jonka esitykset ovat koronakevään jälkeen käynnistymässä uudelleen.

Hannula ja Korhonen tutustuivat toisiinsa vuonna 2007 Kokkolan kaupunginteatterin Koirien Kalevala -produktiossa, johon Hannula teki musiikin ja Korhonen koreografiat.

– Yhteistyö oli luontevaa ja saumatonta. Jo silloin ajattelimme, että olisi ihanaa tehdä päästä tekemään esitys yhdessä, Korhonen kertoo.

Tilaisuus tarjoutui Dance All Year Long -hankkeen myötä.

Kun Korhonen ja Hannula hakivat mukaan hankkeeseen, Kallioista-esityksen suunnittelu oli jo pitkällä. Sen lähtökohtana oli ihmisen luontosuhde ja luonnon kokeminen.

– Teoksessa sukelletaan luontokokemukseen. Luonnossa on sekä rauhoittavia että hurjia elementtejä, sitä on lähdetty tutkimaan, sanoo Korhonen.

– Tarkoitus on myös tuoda esiin sitä, miten luonto on kaikkialla, vaikka sitä ei aina huomaa. Luonnon osana olemista. Ja huoli siitä, mihin se on menossa, lisää Hannula.

Taiteellinen lähtökohtana on se, mitkä ovat luonnon rytmit ja muodot, ja miten ne näkyvät musiikissa ja tanssissa.

Esityksen toteutuminen varmistui vasta noin kuukausi sitten. Korona-aikana kokkolalainen Hannula ja Nokialla asuva Korhonen ovat tehneet töitä molemmat tahoillaan ja ideat ovat liikkuneet verkossa.

– Mietimme jo kaikenlaisia vaihtoehtoja, kuten videointia, jos esitystä ei olisi saanut järjestää. On merkittävää, että katsojat nyt pääsevät kokemaan teoksen meidän kanssamme. Esitys on ihan eri tavalla kokemuksellinen livenä, sanoo Hannula.

Hän lähti keskiviikkona residenssijaksolle Tankariin. Siellä hän aikoo nauhoittaa luonnon ääniä ja käyttää niitä osana teoksen äänimaisemaa.

– Lisäksi sävellän ja muokkaan jo olemassa olevaa materiaalia, Hannula toteaa.

Tankariin lähtikin melkoinen määrä tavaraa, kuten nauhoitusvälineitä ja erilaisia luuppereita. Nauhojen lisäksi esitykseen tulee viuluja, laulua ja mahdollisesti joitakin lyömäsoittimia.

Korhonen seuraa perässä Tankariin ensi viikolla. Silloin hänen Nokian kallioilla tekemänsä koreografiset aihiot pääsevät kehittymään esityksen aidossa ympäristössä.

– Odotan kuumeisesti pääsyä saarelle. On mielenkiintoista nähdä, miten luonto ja tunnelma vaikuttavat, Korhonen toteaa.

Hän ei ole käynyt Tankarissa koskaan aiemmin.

Tankarin jälkeen Kallioista lähtee kiertämään. Ensi syksynä sitä esitetään Seinäjoen Taidehallissa Per Svenssonin luonnonilmiöiden havainnointiin liittyvän näyttelyn yhteydessä.

– Silloin luonto on läsnä visuaalisen taiteen kautta. Siitä tulee mielekäs vuoropuhelu suhteessa kuvataiteeseen, Korhonen uskoo.

Galleriaesityksissä hänen ja Hannulan kanssa esiintyy näyttelijä-kirjoittaja Venla Korja. Hän on kirjoittanut esitykseen tekstejä.

Kallioista-esitys toteutetaan Tankarin majakan juurella. Katsomoa tai esiintymislavaa paikalle ei rakenneta, vaan yleisö voi istua ripotellen parhaaksi katsomallaan paikalla. Sekä Korhonen että Hannula tulevat liikkumaan esityksen aikana, joten yleisö jää teoksen sisälle tai tulee osaksi sitä. Sen kuvataankin yhdistävän kokemuksellisuuden ja esityksellisyyden.

Noin puolen tunnin mittainen esitys nähdään kaksi kertaa. Esitykset on suunniteltu niin, että ne toimivat M/S Jennyn aikataulun mukaan. Ensimmäisen esityksen jälkeen on myös taiteilijatapaaminen.