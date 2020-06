Osinkoja ei jaeta KPK Yhtiöissä viime vuodelta – Yhtiökokous hyväksyi perjantaina hallituksen esityksen yksimielisesti

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Osinkoja ei jaeta KPK Yhtiöissä 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta. KPK Yhtiöiden hallituksen pohja-esitys hyväksyttiin yksimielisesti yhtiökokouksessa perjantaina. Jakokelpoisia varoja on 14,9 miljoonaa euroa.

Varsinaisen tilikauden jälkeiset tapahtumat olivat syynä hallituksen ehdotukseen. Helmi-maaliskuussa Suomeen iskenyt koronaviruspandemia on vaikuttanut KPK Yhtiöiden toimintaan niin kuin muuhunkin yhteiskuntaan.

Kuten Keskipohjanmaa kertoi torstaina (25.6.), koronaviruspandemian taloudellinen vaikutus on vaihdellut KPK Yhtiöiden eri liiketoiminta-alueiden välillä. Liikevaihto on laskenut erityisesti mediamyynnissä ja tapahtumaliiketoiminnassa. Sisältöjen merkitys on tosin korostunut, mikä on näkynyt positiivisesti KPK Yhtiöiden julkaisujen kuluttajamäärissä.

Maalis-huhtikuussa käytiin yhteistoimintaneuvottelut. Niiden seurauksena osa henkilöstöstä luopui lomarahoistaan, osaan heistä kohdistui lomautuksia. Hallituksen puheenjohtaja Vesa Kaunisto korosti tuolloin Keskipohjanmaan haastattelussa, että "omistajat haluavat osaltaan kantaa vastuun tilanteesta".

Perjantaina Kaunisto sanoi yhtiökokouksessa, ettei hallituksen ehdotus olla jakamatta osinkoja indikoi tulevia osingonjakopäätöksiä. Päätös on siten kertaluonteinen.

Yhtiökokouksessa vahvistettiin myös viime vuoden tilinpäätös. KPK Yhtiöiden viime vuoden tulos oli niukasti voitollinen. Liikevoittoa tuli 160 000 euroa. Se on 0,6 prosenttia konsernin liikevaihdosta, joka vuonna 2019 oli 29,1 miljoonaa euroa.

KPK Yhtiöt Oyj:llä oli vuoden 2019 lopussa 731 osakkeenomistajaa. Osakkeita on yhteensä 432 392.

Yhtiön suurin osakkeenomistaja äänivallan perusteella on Keski-Pohjanmaan Viestintäyhtymä Oy. Sen osuus äänistä on 27,0 prosenttia. Osuus osakkeista puolestaan on 14,3 prosenttia.

Osakeomistusta eniten on Ilkka-Yhtymä Oyj:llä. Sen osuus osakkeista on 14,8 prosenttia.

Yksi osakkeenomistajista on kälviäläinen Markku Kallinen, joka on omistanut osakkeita pitkään. Muun muassa Keski-Pohjanmaan Kirjapainon hallituksen jäsenenä toiminut Kallinen toteaa, että Keski-Pohjanmaan maakuntahenki on saanut hänet osakkeenomistajaksi. Omistuksensa suuruutta hän ei halua paljastaa.

Kallinen kertoo lukevansa konsernin lehdistä Keskipohjanmaata ja Kalajokilaaksoa. Hän seuraa yleisesti maakunnan asioita – ei vain tiettyä aihealuetta. Kallinen kehuu lehtien sisältöä.

– Lehti on ajankohtainen ja pureutuu maakunnallisiin asioihin, hän kommentoi.